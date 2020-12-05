Маркевич рассказал, как едва не привез Левандовского в Харьков

Роберт Левандовский мог оказаться в Харькове. Фото Global Look Press

Бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич рассказал, как чуть не привез форварда "Баварии" Роберта Левандовского в Харьков.

"Левандовского впервые увидел в молодежной сборной Польши еще в 2007 году. Сразу дал задание приобрести Роберта. В 2008 уже почти договорились, осталось поставить подпись.

Но в последний момент что-то не срослось. До сих пор жалею, потому что это прирожденный форвард. Быстрый, техничный, трудолюбивый и сильный.

Конечно, в сборной Польши у него получается не так ярко, как в "Баварии", так как уровень партнеров, тех, кто подает патроны - далеко не тот".

Подробнее о Левандовском читайте в номере журнала "Країна", который выйдет 10 декабря.

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Роберт Левандовский в этом году был главным претендентом на "Золотой мяч", однако организаторы отменили присуждение приза и-за эпидемии коронавируса.