Легионеры "Шахтера" и "Динамо" бегут из Украины через Молдову

Легионеры "Шахтера". Фото: скриншот с видео

Легионеры "Шахтера" и "Динамо" покидают Украину из-за вторжения РФ.

Иностранные футболисты донецкого и киевского клуба выехали из Киева в направлении Молдовы, утверждает Tribuna.com.

Игроки провели несколько дней в киевском отеле "Опера", а сейчас им организовали выезд.

Хавбек горняков Манор Соломон добирается в Израиль через Польшу.

"Мы устали. Еда и вода заканчиваются. Мы не можем уехать из Киева, до сих пор не можем найти путь к границе. Просим помощи", - написал накануне в своем Twitter уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена.