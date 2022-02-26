Легионеры "Шахтера" и "Динамо" бегут из Украины через Молдову

Легионеры "Шахтера" и "Динамо" покидают Украину из-за вторжения РФ.
Иностранные футболисты донецкого и киевского клуба выехали из Киева в направлении Молдовы, утверждает Tribuna.com.
Игроки провели несколько дней в киевском отеле "Опера", а сейчас им организовали выезд.
Хавбек горняков Манор Соломон добирается в Израиль через Польшу.
"Мы устали. Еда и вода заканчиваются. Мы не можем уехать из Киева, до сих пор не можем найти путь к границе. Просим помощи", - написал накануне в своем Twitter уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена.
Еще несколько дней назад легионеры "Динамо" и "Шахтера" заявляли, что хотят покинуть Украину.
Через Молдову в Румынию выехали тренеры "Динамо" Мирча Луческу, Эмил Карас и Огнен Вукоевич.
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