Легионеры "Динамо" и "Шахтера" хотят покинуть Украину

Витиньо выступает за "Динамо" с лета 2021 года Фото: ФК "Динамо" Киев

Латиноамериканские легионеры "Шахтера" и "Динамо" хотят покинуть Украину.

Иностранцы записали обращение к властям Бразилии, сообщает Maisfutebol.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы на своей земле и никому ее не отдадим" - "Динамо" отреагировало на вторжение России

Они хотят, чтобы им помогли покинуть Украину из-за сегодняшнего российского вторжения.

Они находятся в отеле, куда прибыли наспех, взяв только вещи. На видео говорят, что чувствуют себя брошенными и не знают, что делать.

Обращение опубликовал вингер "Шахтера" Нерес. Кроме Давида, на нем видны Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо, Майкон, уругвайский хавбек "Динамо" Карлос де Пена и вингер киевлян Витиньйо.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.