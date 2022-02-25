Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу покинул Украину.

Румынский наставник уехал из Украины 25 февраля, вечером он уже был в Румынии, сообщает Digi Sport.

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Вместе с ним в Румынию прибыли его помощники в киевском клубе Эмил Карас и Огнен Вукоевич, а также агент коуча Аркадий Запорожну.

В Румынию специалист въехал через Молдову, в Кишиневе он пересел в другую машину и доехал до Бухареста. Он мог отправиться в Румынию из Молдовы и самолетом, но первый рейс только завтра.

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины держат рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.