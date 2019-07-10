Легендарный украинский комментатор возвращается в эфир

Дмитрий Джулай возвращается к работе в Украине после 7 лет отсутствия в эфире

Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай станет комментатором на "Setanta Sport".

В частности, на матчах АПЛ и Кубка Англии будет работать именно Дмитрий Джулай, который будет вести комментарий на украинском языке. Об этом рассказала руководитель телеканала в Украине Мария Лысенко.

43-летний комментатор Дмитрий Джулай получил известность по работе на УТ-1, ТЕТ, "Спорт-1". Был членом редакционного совета "Поверхность ТВ", а с 2012 года работал на Setanta Sport Евразия (Дублин). Джулай был комментатором для украинского телевидения трех чемпионатов мира (1998, 2002, 2010) и трех чемпионатов Европы (2000, 2004, 2008).

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"Setanta Sport" начнет свою работу в Украине с 1 августа. Первое время канал будет распространяться только в ОТТ-сервисам, и будет работать по платной модели. Вещание телеканала будет осуществляться на украинском языке.