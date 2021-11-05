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пятница, 05 ноября 2021 17:37

Легендарный украинский форвард из Москвы заговорил о любви к Украине

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Легендарный украинский форвард из Москвы заговорил о любви к Украине
Андрей Воронин играет за Евро и Кубу мира в составе сборной Украины. Фото: УАФ

Бывший форвард национальной команды, а ныне ассистент главного тренера "Динамо" Москва Андрей Воронин заговорил о любви к Украине.

Воронин не прочь вернуться на родину и работать с национальной командой.

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"Я бы с удовольствием рассмотрел. Украина - это моя страна, в которой я вырос, которую я люблю и буду любить всегда. Если бы такой вариант был, я бы с большим удовольствием его принял. Просто так куда-то я не уйду. Сейчас нет смысла об этом говорить, потому что предложения нет, а у сборной Украины есть тренер" - сказал Воронин в эфире канала "Ответ по-братски".

Андрей Воронин в статусе игрока выступал за немецкие клубы "Боруссия" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Байер" и "Герта". В Англии защищал цвета "Ливерпуля". В России выступал за "Динамо" Москву, где работает с конца 2020 года помощником главного тренера.

В составе сборной Украины провел 74 матча и забил восемь голов. Принимал участие в Кубке мира-2006 и Евро-2012.

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