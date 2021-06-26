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суббота, 26 июня 2021 11:11

Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира

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Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира
Воронину не удаось забить Швейцарии. Фото: Eastnews

15 лет назад, 26 июня 2006 года, сборная Украины играла матч 1/8 финала Кубка мира против сборной Швейцарии. Матч закончился ничьей - 0:0. В серии пенальти более меткими были украинцы. Наши забили трижды, а Швейцария - ни одного.

Первый опасный момент в игре создали именно швейцарцы. Тимощук обрезался на своей половине поля, Викки пробил в ближнюю девятку, но Шовковский вытащил мяч. Украина ответила ударом в перекладину после исполнения Калиниченко штрафного. Шевченко опередил опекунов, но мяч ударился в каркас ворот.
Швейцария имела еще лучшую возможность. После штрафного в исполнении Фрая мяч сотряс крестовину ворот.

Далее команды играли осторожно. До локальных угроз дело доходило редко. Украина могла претендовать на пенальти на 84 минуте после нарушения на Воронинуе а Швейцария - на 116, когда упал Штреллер.

Дело дошло до серии пенальти. Олег Блохин не выдержал напряжения и ушел в раздевалку. Он не видел, как Шевченко не сумел переиграть голкипера Паскаля. Однако Шовковский пошел дальше. Он парировал два удара, а еще в одном случае игрок Швейцарии не попал в ворота. Зато Ребров, Милевский (забил паненку) и Гусев были точны.
Украина победила в серии пенальти - 3:0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал Кубка мира.

В истории мирового футбола было несколько матчей, где судьбу встречи решал подвиг вратарей. Вспоминаем самые известные из них.

В финале Кубка чемпионов 1985-86 года отмечался вратарь румынской "Стяуа" Хельмут Дукадам. Вратарь "Стяуа" стал одним из героев, который дотянул команду в финал самого престижного клубного европейского турнира. А уже в финале отстоял свои ворота в игре с самой "

15 лет назад 26 июня 2006 сборная Украины играла матч 1/8 финала Кубка мира против сборной Швейцарии. Матч закончился ничьей - 0: 0. В серии пенальти меткими были украинцы. Наши забили трижды, а Швейцария - ни одного.

Первый опасный момент в игре создали именно швейцарцы. Тимощук обрезался на своей половине поля, Викки пробил в ближнюю девятку, но Шовковский вытащил мяч. Украина ответила ударом в перекладину после выполнения Калиниченко штрафной. Шевченко опередил опекунов, но мяч ударился в каркас ворот.
Швейцария имела еще лучше возможность. После штрафного в исполнении Фрая мяч сотряс крестовину ворот.

Далее команды играли осторожно. К локальным угроз дело доходило редко. Украина могла претендовать на пенальти на 84 минуте после нарушения на Воронину, а Швейцария - на 116, когда упал Штреллер.

Дело дошло до серии пенальти. Олег Блохин не выдержал напряжения и ушел в раздевалку. Он не видел, как Шевченко не сумел переиграть голкипера Паскаля. Однако Шовковский пошел дальше. Он парировал два удара, а еще в одном случае игрок Швейцарии не попал в ворота. Зато Ребров, Милевский (забил паненку) и Гусев были точны.
Украина победила в серии пенальти - 3: 0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал Кубка мира.

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В истории мирового футбола было несколько матчей, где судьбу встречи решал подвиг вратарей. Вспоминаем самые известные из них.

В финале Кубка чемпионов 1985-86 года отмечался вратарь румынской "Стяуа" Хельмут Дукадам. Вратарь "Стяуа" стал одним из героев, который дотянул команду в финал самого престижного клубного европейского турнира. А уже в финале отстоял свои ворота в игре с самой "Барселоной". Но самый главный подвиг Дукадам совершил уже после окончания игрового времени матча - ни один из четырех ударов каталонцев не привел к взятию ворот Хельмута. Его визави Уррутия сумел тогда отразить лишь два одиннадцатиметровых.

В Суперкубке Англии-2007 "Челси" - "Манчестер Юнайтед" счет был ничейным - 1:1 и дело дошло до серии пенальти. Трибуны только что обновленного "Уэмбли" наблюдали, как длиннорукий голландец Ван Дер Сар тянет в послематчевой серии пенальти все три удара игроков "Челси" - Писарро, Лэмпарда и Райт-Филлипса, а Фердинанд, Каррик и Руни спокойно реализуют свои одиннадцатиметровых. В конце сезона Ван Дер Сар повторил тот же трюк в финале Лиги чемпионов в Москве, отбив удар Анелька.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
26
июня

Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира

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