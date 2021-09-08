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Экс-звезда сборной Украины сыграет на "Кубке легенд" в Москве

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Экс-звезда сборной Украины сыграет на &quot;Кубке легенд&quot; в Москве
Андрей Воронин 10 лет игра за сборную Украины. Фото: ФК "Динамо" Москва

Бывший форвард сборной Украины 42-летний Андрей Воронин примет участие в выставочном турнире в России.

В Москве стартует "Кубок легенд" с участием бывших звезд футбола, пишет "Футбол 24".

В турнире примут участие спортсмены Испании, Португалии, России, Германии, Турции и сборная звезд.

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В состав сборной звезд мирового футбола попал Воронин. Партнерами его станут: Марко Амелия, Марко Матерацци, Эстебан Камбьяссо, Кристиан Дзаккардо, Георгиос Карагунис, Хавьер Савиола, Давид Трезеге, Пьер ван Хойдонк, Александр Глеб и Мохамед Сиссоко.

Предыдущий розыгрыш турнира в феврале прошлого года завершился грандиозным скандалом. В финале хозяева всячески пытались сделать победителем сборную России - арбитры даже засчитали гол, забитый после финальной сирены.

Андрей Воронин с конца прошлого года работает в России ассистентом главного тренера "Динамо" Москва.
Воронин известен по выступлениям за "Кельн", "Боруссию" Менхенгладбах, "Герту", "Байер", "Ливерпуль". В составе сборной Украины принимал участие в Кубке мира-2006 и Евро-2012.

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