Легендарный немецкий футболист завершил карьеру

Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста в 35 лет. Фото: рейтер.

Легендарный немецкий хавбек Бастиан Швайнштайгер повесил бутсы на гвоздь.

Об этом сообщает "Футбол 24".

"Время пришло. Я хочу поблагодарить своих командам -" Баварии "," Манчестер Юнайтед "," Чикаго Файр "и сборной Германии, а также своей семье за ​​поддержку!", - написал Швайнштайгер в twitter.

35-летний хавбек провел 121 матч за национальную команду Германии, в которых отметился 24-ю голами. Со сборной Бастиан становился обладателем Кубка мира в 2014 году.

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Последним клубом Швайнштайгера был Чикаго Файр, за который немец выступал с 2017 года. В последнее время игрока мучили травмы.