Легендарный немецкий футболист завершил карьеру

Легендарный немецкий хавбек Бастиан Швайнштайгер повесил бутсы на гвоздь.
Об этом сообщает "Футбол 24".
"Время пришло. Я хочу поблагодарить своих командам -" Баварии "," Манчестер Юнайтед "," Чикаго Файр "и сборной Германии, а также своей семье за поддержку!", - написал Швайнштайгер в twitter.
35-летний хавбек провел 121 матч за национальную команду Германии, в которых отметился 24-ю голами. Со сборной Бастиан становился обладателем Кубка мира в 2014 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детский тренер хотел отдать Клаудио Маркизио в "Милан"
Последним клубом Швайнштайгера был Чикаго Файр, за который немец выступал с 2017 года. В последнее время игрока мучили травмы.
Комментарии