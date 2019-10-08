Легендарный немецкий футболист завершил карьеру

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
1 Просмотров: 684
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
1 Просмотров: 1395
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 423
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2439
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1737
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4383
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6183
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3726
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1971
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 513
Фото
Все фото
14
9
16
6
10
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Видео
Все видео
Шевченко провел боксерский спарринг с ассистентом
Шевченко провел боксерский спарринг с ассистентом
Суарес забил фантастический гол в ворота "Севильи"
Суарес забил фантастический гол в ворота "Севильи"
В главном матче первой части сезона Италии "Ювентус" победил "Интер"
В главном матче первой части сезона Италии "Ювентус" победил "Интер"
Детский тренер хотел отдать Клаудио Маркизио в "Милан"
Детский тренер хотел отдать Клаудио Маркизио в "Милан"
"Шахтер" может выиграть все матчи чемпионата Украины
"Шахтер" может выиграть все матчи чемпионата Украины
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1620
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6300
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1251
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 684
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 19:03

Легендарный немецкий футболист завершил карьеру

  Комментировать
Легендарный немецкий футболист завершил карьеру
Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста в 35 лет. Фото: рейтер.

Легендарный немецкий хавбек Бастиан Швайнштайгер повесил бутсы на гвоздь.

Об этом сообщает "Футбол 24".

"Время пришло. Я хочу поблагодарить своих командам -" Баварии "," Манчестер Юнайтед "," Чикаго Файр "и сборной Германии, а также своей семье за ​​поддержку!", - написал Швайнштайгер в twitter.

35-летний хавбек провел 121 матч за национальную команду Германии, в которых отметился 24-ю голами. Со сборной Бастиан становился обладателем Кубка мира в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детский тренер хотел отдать Клаудио Маркизио в "Милан"

Последним клубом Швайнштайгера был Чикаго Файр, за который немец выступал с 2017 года. В последнее время игрока мучили травмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легендарный немецкий футболист завершил карьеру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 234183
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 124085
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 62334
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 23420
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 21087
Спорт
Звезда "Реала" хочет покинуть клуб из-за конфликта с Зиданом
Звезда "Реала" хочет покинуть клуб из-за конфликта с Зиданом Просмотров: 198
Михайличенко не пускали в раздевалку "Динамо"
Михайличенко не пускали в раздевалку "Динамо" 1 Просмотров: 1638
Шевченко рассказал, вел ли переговоры с "Миланом"
Шевченко рассказал, вел ли переговоры с "Миланом" Просмотров: 405
Тренера "Милана" отправлили в отставку - итальянские СМИ
Тренера "Милана" отправлили в отставку - итальянские СМИ Просмотров: 198
Португалия осталась без форварда накануне матча против Украины
Португалия осталась без форварда накануне матча против Украины Просмотров: 306
Больше всего комментируют
9
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
5
За обмен валюты придется платить: подробности
3
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
Голосов: 855
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua