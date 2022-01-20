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Легендарный Льюис рассказал, как бы он побил Усика

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Легендарный Льюис рассказал, как бы он побил Усика
Виталий Кличко и Леннокс Льюис в 2003 году. Фото: gettyimages.com

Легенда супертяжёлого веса, бывший абсолютный чемпион дивизиона из Великобритании Леннокс Льюис ответил на вопрос, как бы он действовал в поединке против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО), который с сентября прошлого года владеет тремя из четырёх престижных титулов дивизиона.

"Для меня бой с Усиком был бы миссией в том плане, что я обязан его выполнить, что я должен это сделать. Вы спрашиваете, как бы я дрался с Усиком? Я бы стал резать (пути для отступления), это война!" - заявил Леннокс.

Напомним, что чемпионом хэвивейта Усик стал благодаря победе над соотечественником Льюиса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

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Ожидается, что весной состоится реванш, и у Леннокса есть мнение на этот счёт.

"Всё зависит от тренера Джошуа и их плана на поединок. Думаю, на этот раз они должны выйти с планом. Не понимаю, почему они говорят, что у них его не было. Как вообще можно выходить на поединок без плана? Ты же чемпион мира в супертяжёлом весе, и тебе противостоит другой чемпион. Выходи с планом на бой. Не знаю, что это вообще такое было", - цитирует Льюиса vRINGe.com со ссылкой на подкаст The Fight is Right.

Бой между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко в 2003 году считается одним из самых скандальных, ведь был остановлен из-за рассечения украинца, когда британец проигрывал по очкам.

Александр Усик сейчас является чемпионом по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе.

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