Легендарный футболист играл мячом с газет и носков

В четверг, 27 февраля, "Шахтер" будет играть ответную игру 1/16 Лиги Европы против "Бенфики". Сегодня вспоминаем лучшего игрока за всю историю португальского клуба.

Он родился 25 января 1942 года. Эйсебио - лучший футболист Португалии периода 1954-2003 годов, лучший футболист Европы в 1965 году, двукратный лучший футболист Португалии, лучший бомбардир Кубка мира 1966 года, семикратный лучший бомбардир чемпионата Португалии, трехкратный лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель "Золотой бутсы".

Вместе с королем футбола Пеле

Едва начав карьеру футболиста, Эйсебио также быстро мог ее и завершить. Уроженец Мозамбика с детских лет стал заниматься спортом. Причем мяч, которым будущий лидер сборной Португалии и его друзья играли в футбол, был сделан из газет и носков. В 1958 году, когда Эйсебио было 16 лет, он дважды неудачно пытался попасть в "Дешпортиву" - фарм-клуб "Бенфики". Именно тогда стал задумываться о том, чтобы бросить футбол, но изменил свое решение.

Перед тем как перейти в клуб всей своей жизни - в "Бенфику", Эйсебио был близок к заключению контракта с злейшим врагом "орлов" - "Спортингом". В момент Эйсебио передумал оформлять трансфер в стан "львов", поскольку те предлагали потренироваться в молодежной команде.

Реал" сделал головокружительное предложение Эйсебио, но футболист решил отказаться

При переходе в "Бенфику" решающую роль сыграла и мама Эйсебио - Элиза Аниссабени. Когда лиссабонцы предложили игроку тысячу долларов, мать и брат футболиста стали настаивать на двух тысячах. Эйсебио боялся, что "Бенфика" откажется от такого предложения, но клуб, в конце концов, дал согласие. Элиза Аниссабени, едва получив эти деньги, положила их в банк, и пообещала "Бенфике", что если ее сын не заиграет в Португалии, то она вернет их в казну "орлов".

Когда в 1962 году "Бенфика" с Эйсебио на ведущих ролях завоевала Кубок европейских чемпионов, мадридский "Реал" сделал по тем временам головокружительную предложение Эйсебио, но футболист решил отказаться. Кстати, кумиром звезды Кубка мира-1966 всегда был бывший нападающий "Реала" Альфредо ди Стефано.

В 1966 году в четвертьфинале Кубка мира в Англии Португалия играла с сенсационным Южной Кореей. Каково же было удивление зрителей, когда на 25 минуту табло "Гудисон-парке" высвечивало счет 3:0 в пользу корейцев. Однако в Португалии находится лидер, который не опускает рук в этой безнадежной ситуации. Эйсебио на 27 минуте сокращает отставание в счете, а на сорок третьей делает его минимальным 3:2. Во втором тайме началось избиение. Эйсебио забивает еще два мяча и на пятьдесят девятой минуте Португалия впервые ведет в счете 4:3. Точку в матче ставит Жозе Аугушту за 10 минут до конца игры 5:3

Благодаря его подвигам на поле до Эйсебио приклеилось два прозвища - "Черная пантера" и "Черная жемчужина". Как отмечал в одном из своих интервью сам Эйсебио, он стал первым футболистом африканского происхождения, которому удалось добиться мирового признания.

С Эйсебио связана еще одна история. 23 мая 1990 в Вене играл финал Кубка чемпионов. Встречались португальская "Бенфика" и итальянский "Милан". Легендарный Эйсебио пошел на кладбище. Отыскал могилу своего тренера Белы Гуттманна и долго молился. Умолял простить его клуб и снять проклятие. Однако Гуттманн был неумолим. "Бенфика" снова проиграла - 0:1.

Проклятие Гуттманна действует до сих пор

Это был шестой подряд проигранный "Бенфикой" европейский финал. Последний раз клуб из Лиссабона побеждал в сезоне 1962 года. Тогда его возглавлял именно Бела Гуттманн. Венгерский еврей дважды подряд приводил португальцев к триумфу. В 1961-м его подопечные победили в финале - "Барселону" - 3:2, а в следующем году "Реал" - 5:3.

После победы наставник решился подойти к президенту клуба и попросить большей зарплаты. Однако Антонио Карлуш Витал разозлился. Он так разошелся, что вообще уволил тренера. Тот тоже не остался в долгу.

"100 лет" Бенфика "не будет побеждать в европейских кубках", - сказал тренер.

С тех пор португальцы 8 раз играли в финалах и неизменно уступали.

В Европе Эйсебио играл лишь за "Бенфику"

Несмотря на признание и звездный статус, Эйсебио всегда оставался скромным человеком. В 1992 году рядом с домашним стадионом "Бенфики" - "Да Луш" был установлен памятник великому футболисту. Как признавался потом Эйсебио, каждый раз, проходя мимо эту скульптуру, он чувствовал себя неловко.

- Я хожу по земле, как и все обычные люди. А сейчас я и вовсе просто бывшая звезда на пенсии, - говорил Эйсебио.

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