Легендарный футболист играл мячом с газет и носков

В четверг, 27 февраля, "Шахтер" будет играть ответную игру 1/16 Лиги Европы против "Бенфики". Сегодня вспоминаем лучшего игрока за всю историю португальского клуба.
Он родился 25 января 1942 года. Эйсебио - лучший футболист Португалии периода 1954-2003 годов, лучший футболист Европы в 1965 году, двукратный лучший футболист Португалии, лучший бомбардир Кубка мира 1966 года, семикратный лучший бомбардир чемпионата Португалии, трехкратный лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель "Золотой бутсы".
Едва начав карьеру футболиста, Эйсебио также быстро мог ее и завершить. Уроженец Мозамбика с детских лет стал заниматься спортом. Причем мяч, которым будущий лидер сборной Португалии и его друзья играли в футбол, был сделан из газет и носков. В 1958 году, когда Эйсебио было 16 лет, он дважды неудачно пытался попасть в "Дешпортиву" - фарм-клуб "Бенфики". Именно тогда стал задумываться о том, чтобы бросить футбол, но изменил свое решение.
Перед тем как перейти в клуб всей своей жизни - в "Бенфику", Эйсебио был близок к заключению контракта с злейшим врагом "орлов" - "Спортингом". В момент Эйсебио передумал оформлять трансфер в стан "львов", поскольку те предлагали потренироваться в молодежной команде.
Реал" сделал головокружительное предложение Эйсебио, но футболист решил отказаться
При переходе в "Бенфику" решающую роль сыграла и мама Эйсебио - Элиза Аниссабени. Когда лиссабонцы предложили игроку тысячу долларов, мать и брат футболиста стали настаивать на двух тысячах. Эйсебио боялся, что "Бенфика" откажется от такого предложения, но клуб, в конце концов, дал согласие. Элиза Аниссабени, едва получив эти деньги, положила их в банк, и пообещала "Бенфике", что если ее сын не заиграет в Португалии, то она вернет их в казну "орлов".
Когда в 1962 году "Бенфика" с Эйсебио на ведущих ролях завоевала Кубок европейских чемпионов, мадридский "Реал" сделал по тем временам головокружительную предложение Эйсебио, но футболист решил отказаться. Кстати, кумиром звезды Кубка мира-1966 всегда был бывший нападающий "Реала" Альфредо ди Стефано.
В 1966 году в четвертьфинале Кубка мира в Англии Португалия играла с сенсационным Южной Кореей. Каково же было удивление зрителей, когда на 25 минуту табло "Гудисон-парке" высвечивало счет 3:0 в пользу корейцев. Однако в Португалии находится лидер, который не опускает рук в этой безнадежной ситуации. Эйсебио на 27 минуте сокращает отставание в счете, а на сорок третьей делает его минимальным 3:2. Во втором тайме началось избиение. Эйсебио забивает еще два мяча и на пятьдесят девятой минуте Португалия впервые ведет в счете 4:3. Точку в матче ставит Жозе Аугушту за 10 минут до конца игры 5:3
Благодаря его подвигам на поле до Эйсебио приклеилось два прозвища - "Черная пантера" и "Черная жемчужина". Как отмечал в одном из своих интервью сам Эйсебио, он стал первым футболистом африканского происхождения, которому удалось добиться мирового признания.
С Эйсебио связана еще одна история. 23 мая 1990 в Вене играл финал Кубка чемпионов. Встречались португальская "Бенфика" и итальянский "Милан". Легендарный Эйсебио пошел на кладбище. Отыскал могилу своего тренера Белы Гуттманна и долго молился. Умолял простить его клуб и снять проклятие. Однако Гуттманн был неумолим. "Бенфика" снова проиграла - 0:1.
Это был шестой подряд проигранный "Бенфикой" европейский финал. Последний раз клуб из Лиссабона побеждал в сезоне 1962 года. Тогда его возглавлял именно Бела Гуттманн. Венгерский еврей дважды подряд приводил португальцев к триумфу. В 1961-м его подопечные победили в финале - "Барселону" - 3:2, а в следующем году "Реал" - 5:3.
После победы наставник решился подойти к президенту клуба и попросить большей зарплаты. Однако Антонио Карлуш Витал разозлился. Он так разошелся, что вообще уволил тренера. Тот тоже не остался в долгу.
"100 лет" Бенфика "не будет побеждать в европейских кубках", - сказал тренер.
С тех пор португальцы 8 раз играли в финалах и неизменно уступали.
Несмотря на признание и звездный статус, Эйсебио всегда оставался скромным человеком. В 1992 году рядом с домашним стадионом "Бенфики" - "Да Луш" был установлен памятник великому футболисту. Как признавался потом Эйсебио, каждый раз, проходя мимо эту скульптуру, он чувствовал себя неловко.
- Я хожу по земле, как и все обычные люди. А сейчас я и вовсе просто бывшая звезда на пенсии, - говорил Эйсебио.
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