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суббота, 13 октября 2018 13:50

Легендарный Анри начал тренерскую карьеру

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Легендарный Анри начал тренерскую карьеру
Тьерри Анри начал тренерскую карьеру

Легендарный французский футболист Тьерри Анри начал тренерскую карьеру. Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции предназначен стал голевым тренером "Монако".

На этом посту Анри заменил Леонардо Жардима, который был уволен за неудовлетворительных результатов клуба.

К этому Тьерри был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, с которым получил бронзовые награды чемпионата мира-2018.

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После 9-ти туров чемпионата Франции "Монако" занимает 18-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе всего 6 очков.

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