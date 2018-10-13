Легендарный Анри начал тренерскую карьеру

Легендарный французский футболист Тьерри Анри начал тренерскую карьеру. Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции предназначен стал голевым тренером "Монако".
На этом посту Анри заменил Леонардо Жардима, который был уволен за неудовлетворительных результатов клуба.
К этому Тьерри был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, с которым получил бронзовые награды чемпионата мира-2018.
📄@ThierryHenry nommé entraîneur de l'AS Monaco— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 октября 2018 г.
Communiqué ➡ https://t.co/yp900aiWDT#ForeverMonaco pic.twitter.com/VVNaiI1xFL
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После 9-ти туров чемпионата Франции "Монако" занимает 18-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе всего 6 очков.
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