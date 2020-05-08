Легендарного капитана "Милана" не взяли в "Интер"

Баррези из президентом клуба Сильвио Берлускони. Фото Рейтер

Сегодня, 8 мая, 60 лет исполняется Франко Барези – легендарному защитнику "Милана" 70-80-ых годов.

Франко был капитаном футбольного клуба "Милан" – одним из величайшей четверки защитников в истории мирового футбола: Барези,Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта, Мауро Тассотти. Он один из немногих футболистов, проведших всю свою игровую карьеру в одном клубе, за который сыграл 532 игры и забил 16 голов. Его игровой номер (6) выведен из обращения. Завершил карьеру в 1997 году в возрасте 37 лет. С "Миланом" Барези выиграл 6 скудетто и 3 Кубка европейских чемпионов. В последние годы напарником по центру обороны у Барези был Паоло Мальдини, чья игровая карьера развивалась похожим путем. Об этом пишет acmilanfan.

Без малого два десятка лет в составе "Милана" (из них 15 – с капитанской повязкой) сделали Франко Барези не просто легендой "Сан-Сиро", кальчо, да и вообще мирового футбола. Он стал иконой, совершенством, которого нельзя достичь – можно лишь стремиться.

В 11 Барези потерял мать, через несколько лет в автокатастрофе погиб его отец

В четырнадцать Франко в компании старшего брата Джузеппе отправился на просмотр в любимый клуб детства – "Интер". Но если Джузеппе задержался в стане "нерадзурри" на 16 игроцких лет, то Франко посоветовали наращивать мышечную массу и вообще искать клуб попроще. По случайному стечению обстоятельств, свидетелем неудачного кастинга Барези-младшего оказался скаут "Милана" Итало Гальбьяти. Он-то и составил Франко протекцию в клубе, с которым тот впоследствии завоюет шесть скудетто и три Кубка чемпионов.

В 11 Барези потерял мать, через несколько лет в автокатастрофе погиб его отец. Вместе с братьями Анжело и Джузеппе и сестрами Лючией и Эммануэлой Франко пришлось перекочевать в детский пансион. "Милан" стал его новой семьей – и здесь нет ни капли преувеличения или напускного пафоса.

В основе лидхольмовского "Милана" Барези возник восемнадцатилетним парнишкой. Это потом он станет Королем Франко – а на излете семидесятых тогдашние миланские воеводы Капелло, Ривера, Альбертози и Морини нарекли его piscinin, что в переводе с заковыристого ломбардского диалекта значит "малютка" или "детеныш". И скрывалось в этом прозвище, конечно, не высокомерие, а отеческое отношение к подростку с трудным детством и светлым будущим.

Кубки и медали пришли в конце восьмидесятых, а начиналось десятилетие с двух подряд падений в серию В. Сначала дисциплинарного (за участие в договорных матчах), а затем и вполне себе игрового. Второе крушение случилось как раз из-за того, что в "Милане" не было Барези – да-да, уже в 21 он стал для команды незаменимым. Неведомый вирус не просто вывел Франко из строя – он приковал его к инвалидной коляске. Состояние Франко с каждым днем ухудшалось, врачи разводили руками, а в кулуарах плодились толки о раке. К счастью, болезнь отступила столь же неожиданно, как и пришла. Барези встал на ноги, вышел на поле и уже через год вернул "Милан" в серию А, отвергнув предложения более успешных на ту пору команд.

Неведомый вирус не просто вывел Франко из строя – он приковал его к инвалидной коляске

В школьном возрасте потеряв родителей, Барези мечтал создать крепкую и счастливую семью. Франко рано женился, но отцом стал только в 31. Его супруга Маура долго не могла забеременеть. В январе 1991-го, когда на свет наконец появился их первенец Эдоардо, по Италии поползли слухи, растиражированные желтой прессой и подхваченные несмышлеными тифози, о темном цвете кожи новорожденного. В момент наивысшего семейного счастья Франко, счастья долгожданного и выстраданного, фанатские виражи приветствовали его оскорбительными выкриками и баннерами, содержавшими, ясное дело, сомнения в биологическом отцовстве Франко и похабные обвинения в адрес Мауры. Барези слишком сильно и слишком давно мечтал о детях, чтобы обращать внимание на недоумков с трибун – через несколько лет они с Маурой усыновили в Москве двухлетнего мальчика, назвав его Джанандреа.

Барези далеко не всегда ладил с тренерами и даже с Сильвио Берлускони. Он перечил Беарзоту, который ставил его в полузащиту (на позиции либеро тогда доигрывал Ширеа), оспаривал необходимость многочасовых просмотров учебных видеокассет, привезенных из Пармы Арриго Сакки. Наконец, в 87-м Барези порывался покинуть "Милан", протестуя против новаторской экономической политики Берлускони, подразумевавшей денежные выплаты игрокам только в случае побед и чуть ли не штрафы после поражений. Череда триумфов на международной и внутренней аренах примирила Барези с президентом, но не с тренером.

Во многом из-за не знавшей конца и края холодной войны между Сакки и Барези (и, к слову, многими другими лидерами тогдашнего "Милана"), Берлускони и принял решение о смене тренера. Однако до окончательного прощания с Арриго было еще далеко. Под его руководством Барези отыграл американский ЧМ, увенчавшийся трагической для Италии серией пенальти в финале, и свой последний официальный матч за "Милан" – в середине сезона-1996/97 Сакки вернулся спасать команду, покинутую Капелло и не признавшую Табареса.

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Барези не родился гением, он вымуштровал в себе гениальность по ходу карьеры – и в этом его уникальность. Судьба то и дело давала Барези понять, что на ее благосклонность он может не рассчитывать – она била его часто и больно, но Франко шел наперекор и становился сильнее. Именно поэтому он, как ни крути, чуть больше, чем легенда.