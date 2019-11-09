Леднев вспомнил, как тренировался с "Малагой"

Леднев играет на позиции под нападающим

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев, принадлежащий "Динамо" рассказал, что мог перейти в "Малагу".

"Хороший период был, поехал "Малагу", тренировался, потом вернулся в "Динамо", чтобы участвовать в Юношеской Лиге УЕФА. Не договорились. Между клубами, как я понимаю. Мне ничего конкретно не говорили. Сообщает "Трибуна".

Но не жалею, что так вышло — потом я отлично проявил себя в Лиге УЕФА.

Общались с Хацкевичем. Когда были на сборах, он мне сказал, что лучше поехать в аренду, чтобы окрепнуть, поиграть на высшем уровне. Сейчас я думаю о "Заре", – сказал Леднев.

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В нынешнем сезоне Леднев сыграл за "Зарю" 12 матчей, в которых забил 8 мячей.