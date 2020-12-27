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воскресенье, 27 декабря 2020 12:05

Кухаревич уйдет в "Андерлехт" бесплатно

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Кухаревич уйдет в &quot;Андерлехт&quot; бесплатно
Николай Кухаревич заявил о себе в этом сезоне. Фото "Рух"

Нападающий львовского "Руха" Николай Кухаревич 4 января отправится в Брюссель для подписания контракта с "Андерлехтом".

Стороны уже согласовали условия – львовский клуб отпустит форварда бесплатно, но получит существенный процент от следующей продажи игрока. Кухаревич продолжит выступления за "Рух" до лета 2021 года на правах аренды. Сообщает "Трибуна".

Ранее президент львовян Григорий Козловский сообщил, что нападающий в декабре прошел медобследование в "Андерлехте".

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19-летний Кухаревич сыграл за "Рух" 12 матчей, в которых забил 1 мяч.

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