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суббота, 08 января 2022 21:00

Кубок Африканских Наций снова сопровождался скандалами

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Завтра, 9 января, стартует многострадальный Кубок Африканских Наций-2021.

Кубок Африки-2021 пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Матчи турнира пройдут в пяти городах (столице страны Яунде, а также Лимбе, Дуала, Бафуссаме и Гаруа) на шести стадионах.

Организация турнира долгое время вызывала серьезное беспокойство у Африканской конфедерации футбола (КАФ). Изначально Кубок Африки должен был пройти в Камеруне в 2019 году. Но вмешалась гражданская война в стране, а также тот факт, что организаторы не успевали построить стадионы. В итоге турнир экстренно перенесли в Египет.

Самой проблемной оказалась главная арена турнира в Яунде вместимостью 60 тысяч зрителей, получившая имя действующего президента страны Поля Бийя. Строительство заняло 12 лет, а сроки сдачи неоднократно переносились. То возникали проблемы с финансированием, то бунтовали требовавшие зарплату рабочие. И только в декабре 2021-го стало понятно, что запасной вариант с Дуалой не пригодится, а обошедшийся в € 300 миллионов самый дорогой стадион Африки наконец-то введут в строй.

  Кубок Африанских Наций переносили несколько раз. Фото: Eurosport
Кубок Африанских Наций переносили несколько раз. Фото: Eurosport

Кубок Африки-2021 — удивительно многострадальный турнир. Несколько лет назад КАФ, поддавшись давлению европейских клубов, которым надоело терять на месяц игроков в разгар сезона, решила проводить континентальное первенство летом. Но уже в Египте в 2019-м стало понятно, что с учетом климатических условий это полное безумие. Из-за изнурительной жары самыми зрелищными тогда получались игры, проводившиеся глубоким вечером.

Несколько лет назад КАФ, поддавшись давлению европейских клубов, которым надоело терять на месяц игроков в разгар сезона, решила проводить континентальное первенство летом. Но уже в Египте в 2019-м стало понятно, что это полное безумие

В Камеруне своя специфика — сезон дождей. Играть там летом невозможно. В итоге в январе 2020 года КАФ решила перенести турнира на привычные сроки — январь-февраль, а не июнь-июль 2021-го. Но затем вмешалась пандемия Covid-19, и Кубок Африки перенесли на 2022-й, сохранив название.

В Кубке Африки-2021 примут участие 24 команды. Формат розыгрыша такой же, как и на чемпионате Европы. 24 сборные разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. По две первые сборные из каждой группы плюс четыре лучшие команды из числа тех, что займут третье место, выйдут в 1/8 финала. Дальше все будет проходить по классической олимпийской системе с выбыванием.

Стадионы на матчах турнира разрешено заполнять на 60% от их вместимости, за исключением матчей с участием сборной Камеруна — там квота повышена до 80%.

Кроме того, на игры будут допущены только полностью вакцинированные болельщики либо те, кто сдал негативный тест на ковид и может предъявить его на входе. Учитывая, что в Камеруне полностью вакцинировано менее 3% из 26-миллионного населения, стоит ждать полупустых или даже совсем пустых трибун.

В связи со все нарастающим распространением штамма "омикрон", который, к слову, впервые был выявлен как раз в Африке, а именно в ЮАР, заявки команд были расширены с привычных 23 до 28 футболистов.

Что касается европейских топ-чемпионатов, то больше всего игроков вызвано из клубов французской лиги 1 и АПЛ.

Самая проблемная с точки зрения состава ситуация в сборной Марокко

Самая проблемная с точки зрения состава ситуация в сборной Марокко. В заявку "Атласских львов" изначально не попали полузащитник "Челси" Хаким Зиеш и универсал Нуссаир Мазрауи из "Аякса", у которых сложные отношения с главным тренером Вахидом Халиходжичем. А еще команда недосчиталась восходящей звездочки "Барселоны" Абде Эззалзули, который сначала с энтузиазмом откликнулся на приглашение с родины. Однако ближе к турниру переехавший в Испанию в семь лет футболист написал письмо в Марокканскую федерацию футбола и заявил о своем отказе.

Как утверждает Marca, 20-летний футболист рассчитывает получить вызов в испанскую сборную. В Марокко же во всем обвинили агента футболиста, который якобы убедил Эззалзули сосредоточиться на клубе, чтобы закрепиться в составе. И, естественно, "Барселону". Но кроме слов и заявлений Халиходжича о беседах с футболистом, никаких козырей у африканцев не было. Эззалзули не заигран за сборную, а перед Новым годом он сдал положительный тест на коронавирус, так что ни о каком Кубке Африки не могло быть и речи.

Сенегал же дожал "Уотфорд", которому пришлось отправить в расположение сборной Исмаилу Сарра, с ноября не играющего из-за повреждения связок колена. "Шершни" утверждали, что футболист не готов к выступлениям, подкрепив свое письмо графиком реабилитации и результатами МРТ. Больше того — в Англии готовы были принять независимого хирурга, представлявшего Сенегальскую федерацию футбола. Однако африканцы пригрозили жалобой в ФИФА, попутно обвинив руководство "Уотфорда" в дискриминации, так что британцам пришлось пойти на попятную. Игрока вернут в клуб, только убедившись, что он действительно не сможет выйти на поле.

  В 2012 году триумфовала сборная Замбии. Фото: Reuters
В 2012 году триумфовала сборная Замбии. Фото: Reuters

Пострадал больше всего "Ливерпуль", который остался без двух своих главных атакующих звезд — Мо Салаха и Садио Мане плюс лишился полузащитника Наби Кейта. Формально больше всех игроков из АПЛ на Кубок Африки отправил "Арсенал" — пятеро, но из них только Томас Партеи сейчас железный игрок основы, остальные в лучшем случае футболисты ротации, а то и вовсе выведены из состава, как Пьер-Эмерик Обамеянг.

Непросто придется и "Милану", который остался без двух основных центральных полузащитников — Франка Кессье и Исмаэля Бенассера.

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Больше всего побед в Кубке Африканских Наций в Египта - семь. Далее идут сборные Камеруна - 5 и Ганы - 4. Египет выиграл 7 из своих 9 финалов.

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