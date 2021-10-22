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пятница, 22 октября 2021 21:00

Кто поможет Месси выиграть Лигу чемпионов

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Кто поможет Месси выиграть Лигу чемпионов
Зинедин Зидан выиграл три Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

Абсолютно бессмысленно делать прогнозы на победу в Лиге чемпионов в октябре, когда сыграно 50 процентов группового турнира. Ведь весной ситуация может измениться в корне.

Это подтвердил "Милан"-2007, "Барселона"-2015, в конце концов, "Челси" прошлого сезона - провалил первую его часть, сменил тренера и выиграл турнир.
Понятно, что круг претендентов неизменен. И к ним точно принадлежит французский "Пари Сен-Жермен". Клуб уже больше десяти лет не имеет проблем с деньгами и выигрышем местного чемпионата. Но главной цели не достигнуто – Кубок Лиги чемпионов пока не имел парижской прописки.

Сейчас команду возглавляет Маурицио Почеттино. Он – классный специалист для коллективов без суперзвезд. Доказал это, став клубным вице-чемпионом Европы с "Тоттенхемом". Но нынешний проект Парижа, где звезда на звезде сидит и звезду гоняет, не для аргентинца. Поэтому я не верю, что при таких условиях трофей выставят около Эйфелевой башни.

Очевидно, для выполнения задачи команду должен возглавить Зинедин Зидан. Француз, бренд, без работы, знает, как руководить суперзвездами типа Месси. Выиграл три Лиги чемпионов подряд с "Реалом". Первую – через шесть месяцев после начала работы с взрослой командой.

Спортивный директор парижан Леонардо дал маху, когда рассорился и отпустил Томаса Тухеля. Теперь он может исправить ошибку.

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"Пари Сен-Жермен" - финалист Лиги чемпионов-2020. В финальном матче уступил немецкой "Баварии" - 0:1. Это наивысшее достижение клуба в турнире.

Автор: Роман Шахрай
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