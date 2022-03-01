"Краковия" поддержала Украину. Коноплянка провалил дебют за новый клуб

Евгений Коноплянка стал игроком "Краковии" в начале 2022 года. Фото: ФК "Краковия"

Бывший лидер сборной Украины Евгений Коноплянка неудачно дебютировал за польскую "Краковию".

Команда украинца проиграла дома аутсайдеру "Термалике" – 1:2.

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Перед стартом поединка игроки обеих команд вышли на поле в футболках с призывами остановить российскую агрессию. На одежде также был изображён флаг Украины. В старте "Термалики" вышел Артем Путовцев, а Коноплянка остался в запасе хозяев.

Перед перерывом "Термалика" забила дважды. На второй тайм вышел Коноплянка, для которого это был дебют за "Краковию". Почти сразу хозяева забили, но больше команды бывшего игрока сборной не хватило. Коноплянка не отличился результативными действиями.

Коноплянка стал игроком "Краковии" в феврале 2022 года. Футболист расторг контракт с "Шахтером" и стал игроком польского клуба до лета 2022 года. Команда украинца занимает седьмое место в турнирной таблице. "Термалика" занимает последнее место в таблице.