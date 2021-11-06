Коваленко отдал результативную передачу в маче с "Торино"

Коваленко снова отличился. Фото: "Специя"

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко отличился результативным действием в матче против "Торино".

На 58-й минуте он сделал передачу на Якопо Салу, который открыл счет.

На 89-ой минуте он получил желтую карточку.

На счету Коваленко 5 игр в чемпионате Италии в этом сезоне, гол и 2 голевых передачи.

Гол Салу оказался единственным, "Специя" победила - 1:0. После этой победы "Специя" поднялась на 15 место турнирной таблицы. У клуба - 11 очков.

Этот матч стал пятым подряд для Виктора в стартовом составе "Специи".

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Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал Виктора Коваленко на товарищеский матч сборной против Болгарии и отборочную игру чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.