Коваленко отдал результативную передачу в маче с "Торино"

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко отличился результативным действием в матче против "Торино".
На 58-й минуте он сделал передачу на Якопо Салу, который открыл счет.
На 89-ой минуте он получил желтую карточку.
На счету Коваленко 5 игр в чемпионате Италии в этом сезоне, гол и 2 голевых передачи.
Гол Салу оказался единственным, "Специя" победила - 1:0. После этой победы "Специя" поднялась на 15 место турнирной таблицы. У клуба - 11 очков.
Этот матч стал пятым подряд для Виктора в стартовом составе "Специи".
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Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал Виктора Коваленко на товарищеский матч сборной против Болгарии и отборочную игру чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
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