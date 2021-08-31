Костюк вылетела с US Open

Третья ракетка Украины 19-летняя Марта Костюк покинула Открытый чемпионат США по теннису.
В первом круге US Open Костюк проиграла Марии Саккаре с Греции- 4:6, 3:6.
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Если в первом сете украинка смогла оказать сопротивление соперницы, то вторая партия была больше легкой для представительницы Греции.
В следующем раунде Саккаре сыграет против Екатерины Синяковой из Чехии.
Первый круг Открытого чемпионата США по теннису смогли преодолеть Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Даяна Ястремская покинула турнир.
Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.
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