Костюк вылетела с US Open

Марта Костюк продолжит выступления на US Open в парном разряде. Фото: IMGTennis

Третья ракетка Украины 19-летняя Марта Костюк покинула Открытый чемпионат США по теннису.

В первом круге US Open Костюк проиграла Марии Саккаре с Греции- 4:6, 3:6.

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Если в первом сете украинка смогла оказать сопротивление соперницы, то вторая партия была больше легкой для представительницы Греции.

В следующем раунде Саккаре сыграет против Екатерины Синяковой из Чехии.

Первый круг Открытого чемпионата США по теннису смогли преодолеть Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Даяна Ястремская покинула турнир.

Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.