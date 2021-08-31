Свитолина удачно стартовала на US Open

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче первого круга украинка без проблем разобралась с победительницей квалификации Ребеккой Марино из Канады - 6:2, 6:3.

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Свитолина на классе победила свою соперницу не дав никаких шансов канадцы.

Во втором круге Элина сыграет против Ребекки Масаровои из Испании или Ани Богдан из Румынии.

Англелина Калинина в первом круге победила Маяр Шериф из Египта, а Даяна Ястремская покидает турнир. Вторая ракетка Украины проиграла Анжелик Кербер из Германии. Действующим победителем турнира у мужчин является Доминик Тим, а у женщин - Наоми Осака.