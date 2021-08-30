Свитолина вернула себе пятую строчку мирового рейтинга

В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина вернулась на пятое место, обойдя американку Софию Кенин, с которой борется за эту позицию уже долгое время. В активе Свитолиной 5210 очков - на 180 больше, чем у американки.
Свитолина вернула себе пятую строчку рейтинга после победы на турнире в Чикаго. Это был первый триумф украинской спортсменки в 2021 году.
В посеве на US Open Свитолина также является пятой в рейтинге. Первый матч украинская теннисистка проведет на турнире против канадки Ребекки Марино, одной из победительниц квалификации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина стала победительницей турнира в Чикаго
Прошлогодний чемпионат США по теннису выиграла японка Наоми Осака, которая одолела в финале белоруску Викторию Азаренко. В 2019-м Элина Свитолина дошла до полуфинала турнира, где уступила Серене Уильямс.
Комментарии