Свитолина вернула себе пятую строчку мирового рейтинга

Свитолина продолжает балансировать между 5 и 6 строчками. Фото: Reuters

В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина вернулась на пятое место, обойдя американку Софию Кенин, с которой борется за эту позицию уже долгое время. В активе Свитолиной 5210 очков - на 180 больше, чем у американки.

Свитолина вернула себе пятую строчку рейтинга после победы на турнире в Чикаго. Это был первый триумф украинской спортсменки в 2021 году.

В посеве на US Open Свитолина также является пятой в рейтинге. Первый матч украинская теннисистка проведет на турнире против канадки Ребекки Марино, одной из победительниц квалификации.

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Прошлогодний чемпионат США по теннису выиграла японка Наоми Осака, которая одолела в финале белоруску Викторию Азаренко. В 2019-м Элина Свитолина дошла до полуфинала турнира, где уступила Серене Уильямс.