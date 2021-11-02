Конте официально возглавил английский клуб

Антонио Конте недолго оставался без работы. Фото: ФК "Тоттенхэм"

Итальянский тренер 52-летний Антонио Котте стал наставником "Тоттенхэма".

Конте подписал с лондонцами контракт до лета 2023 года, сообщает сайт английского клуба.

По сообщению СМИ, зарплата итальянца составит €18 млн за сезон.

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У Конте уже есть опыт работы в АПЛ, в 2016-2018 годах он возглавлял "Челси", с которым становился чемпионом.

Последним местом работы специалиста стал "Интер", с которым он прервал гегемонию "Ювентуса" в Серии А и выиграл первое Скудетто для "нерадзурри" за последние десять лет.

1 ноября "Тоттенхэм" уволили Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера. Сейчас "Тоттенхэм" занимает девятое место в АПЛ, набрав 15 очков после десяти туров. 4 ноября "шпоры" будут принимать "Виттес" в рамках Лиги конференций.