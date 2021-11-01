"Барселона" не может договориться с Куманом о компенсации за увольнение

Рональд Куман не продержался в должности даже два сезона.Фото:REUTERS

Каталонская "Барселона" не может договориться с бывшим тренером Рональдом Куманом о сумме компенсации за увольнение.

"Барселона" предложила нидерландцу €8 млн за досрочное прекращение сотрудничества, что не удовлетворило бывшего водителя каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.

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Куман хочет получить все €12 млн, прописанные в его контракте. Источник также напоминает, что руководство "блаугранас" до сих пор не рассчиталось с бывшим тренером Кике Сетьеном, уволенным еще в январе 2020-го.

На тренерском мостике "Барсы" сейчас временно работает Серхи Бархуан, возглавлявший "молодежку" каталонцев.

2 ноября "Барселона" сыграет в матче четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Начало встречи в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляции читайте на нашем сайте.