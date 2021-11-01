"Тоттенхэм" официально остался без тренера

Английский "Тоттенхэм" остался без главного тренера.

"Шпоры" отправили в отставку португальского специалиста 47-летнего Нуну с его тренерским штабом, сообщает сайт клуба.

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Причиной такого решения послужили плохие результаты команды. В последнем туре "Тоттенхэм" дома проиграл "МЮ" - 0:3. Команда находится на восьмом месте и отстает от лидера "Челси" на 10 очков.

Среди кандидатов на должность наставника СМИ называют бывшего тренера "Шахтера" Пауло Фонсеку.

Нуну возглавил "Тоттенхэм" летом 2021 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала девять побед при семи поражениях и одной ничьей.

Нуну также известен работой с "Вулверхэмптоном" и "Порту".

В следующем матче "Тоттенхэм" сыграет против "Витесса" в раках Лиги конференций.