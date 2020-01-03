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пятница, 03 января 2020 16:58

Команда Джошуа поставила жесткое условие Усику

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Команда Джошуа поставила жесткое условие Усику
Фото: РБК-Украина

Стали известны подробности переговоров команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа с ведущими боксерскими организациями по защите чемпионских поясов.

У промоутера британского боксера Эдди Хирна есть конкретный план, нацеленный на то, чтобы удержать чемпионские пояса под контролем его подопечного, сообщает польское издание ringpolska.pl.

Согласно задумке Хирна, Джошуа вернется на ринг в мае и проведет бой с Кубратом Пулевым. Поединок станет обязательной защитой титула IBF. Это будет означать, что Джошуа добровольно откажется от пояса WBO, обязательным претендентом на который является Александр Усик.

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По неофициальной информации, Джошуа может согласиться на такое решение при одном условии. Победитель его боя с Пулевым должен стать официальным претендентом на пояс WBO и получить шанс вернуть его не позднее, чем через год.

Хирн хочет, чтобы вакантный титул WBO в этой ситуации разыгрывался между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Этот бой ориентировочно должен пройти уже в марте этого года в Англии. Хотя есть вероятность, что украинец будет конкурировать и с Джозефом Паркером: на данный момент украинец и новозеландец занимают два самых высоких места в тяжелом весе рейтинга WBO.

Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США.

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Дата
03
января

Виктор Колотов умер после охоты

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