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пятница, 03 января 2020 08:07

В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
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Александр Усик с женой Екатериной снялись в соблазнительной фотосессии
Фото: instagram.com/alena.sergeevaa
Александр Усик с женой Екатериной снялись в соблазнительной фотосессии
Александр Усик с женой Екатериной снялись в соблазнительной фотосессии
Александр Усик с женой Екатериной снялись в соблазнительной фотосессии
Александр Усик с женой Екатериной снялись в соблазнительной фотосессии

В сети появились соблазнительные фото жены украинского боксера Александра Усика Екатерины.

Сексуальные снимки выложила в Instagram фотограф Елена Сергеева.

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На них Екатерина Усик позирует в ванной с пеной в атласном платье-ночнушке на тонких шлейках с глубоким декольте, которое подчеркивает пышную грудь.

На других фото Екатерину под елкой занимает ее звездный муж.

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар впервые показала дочь, рожденную от Александра Стоянова.

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Дата
03
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