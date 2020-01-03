В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии

Фото: instagram.com/alena.sergeevaa

В сети появились соблазнительные фото жены украинского боксера Александра Усика Екатерины.

Сексуальные снимки выложила в Instagram фотограф Елена Сергеева.

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На них Екатерина Усик позирует в ванной с пеной в атласном платье-ночнушке на тонких шлейках с глубоким декольте, которое подчеркивает пышную грудь.

На других фото Екатерину под елкой занимает ее звездный муж.

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар впервые показала дочь, рожденную от Александра Стоянова.