Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США

Первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик провел в США 12 декабря 2016 года. Для него это был дебют перед американской публикой. В Инглвуде украинский крымчанин в девятом раунде нокаутировал южноафриканца Табисо Мчуну. Перед тем дважды отправив непростого соперника в нокдаун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джошуа в стиле Кличко выиграл бой-реванш у Руиса и готов драться с Усиком

Стартовые четыре раунда прошли в разведке. Соперники особо не рисковали. Усик действовал с дистанции, в основном джебами и левыми боковыми. Претендент на титул, благодаря хорошим рефлексам и реакции, пытался работать навстречу и перехватывать атаки соперника. Несколько его левых в голову попали в цель.

С пятого раунда начало вырисовываться преимущество украинца благодаря тому, что он поднял темп боя. В шестом раунде он отправил соперника в нокдаун. Дальше только увеличивал свое преимущество. Кульминация наступила в девятом раунде. Именно в этой трехминутке Александр сначала своей комбинацией ударов отправил африканца в нокдаун, а несколько позже и в нокаут.

Команда украинца тактически правильно построила план на бой, а сам боксер его четко реализовал

Команда украинца тактически правильно построила план на бой, а сам боксер его четко реализовал. В первой половине поединка подстроился под неудобного соперника, а во второй завершил дело нокаутом. Причем сделал это вовремя, еще до того, как бой начал надоедать своим однообразием.

После боя с Мчуну Усик стал абсолютным чемпионом в крузервейте и уже успешно дебютировал в супертяжелом весе. Является официальным претендентом на титул WBO. Южноафриканец с тех пор провел шесть боев - четыре выиграл, два проиграл. На чемпионские поединки больше не выходил. 21 декабря в Красноярске, Российская Федерация, станет соперником российского экс-чемпиона мира Дениса Лебедева.