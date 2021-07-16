Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"

С сезона 2021/2022 клубы УПЛ обязаны наносить на игровую форму большое лого Украинской ассоциации футбола.

На нем - карта Украины с полуостровом Крым и слоганами "Слава Украине! Героям слава!", который теперь является официальным слоганом УАФ, сообщает Sport.ua.

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Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между логотип клуба и логотипом производителя экипировки. Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

Первопроходцем стала сборная Украины, которая выступала на Евро-2020 /21 именно с такими надписями

Новый сезон УПЛ стартует 23 июля поединку "Львов" - "Мариуполь". В прошлом сезоне "Динамо" стало чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка.