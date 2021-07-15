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четверг, 15 июля 2021 12:44

"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России

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&quot;Я украинец, у меня все украинское&quot; - Ракицкий не хочет оставаться в России
Ярослав Ракицкий играет в России с начала 2019 года. Фото: УАФ

Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 31-летний Ярослав Ракицкий не планирует оставаться в России.

Футболист "Зенита" планирует выступать до 35 лет после чего вернется жить в Украину. Климатические условия в Киеве больше нравятся скандальному защитнику, сообщает "Чемпионат".

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"Руководство "Зенита" сначала обещало мне продления контракта. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Играю этот сезон и приму решение относительно своего будущего уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше .

Не думаешь остаться здесь после карьеры?

- Нет. Я украинец, у меня все украинское. Погода у меня на родине уже точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильна".

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с начала 2019 года. Российский клуб заплатил "Шахтеру" за защитника €10 млн. Контратаки рассчитан до лета 2022 года.
В 2020 году Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Футболиста перестали вызывать в национальную команду после перехода в "Зенит".

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