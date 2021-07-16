Назвали сумму, за которую "Динамо" может выкупить Шкурина

Илья Шкурин должен усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" сможет приобрести белорусского форварда 21-летнего Илью Шкурина за €1 млн

Нападающий будет находиться в Киеве один сезон на правах аренды, после чего динамовцы смогут оформить полноценный трансфер, сообщает "Футбол 24".

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Права на игрока принадлежат московскому ЦСКА. Российский клуб приобрел Шкурина в "Динамо" Брест за €500 тыс. ЦСКА теперь может получить за футболиста в два раза больше, плюс бонусы от дальнейших перепродаж футболиста.

Илья Шкурин присоединился к "Динамо" в начале июля. В стартовых матчах на сборах забил два гола. Основной форвард "Динамо" Артем Беседин выбыл на долгий срок из-за травмы, а другой нападающий Владислав Супряга летом может сменить клуб. 17 июля "Динамо" проведет контрольный матч против "Ниццы".