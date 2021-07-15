Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине

Илья Шкурин должн усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" подписало контракт с белорусским нападающим 21-летним Ильей Шкуриным. Арендное соглашение рассчитано на сезон, но киевляне будут иметь право выкупа контракта в ЦСКА летом 2022 года.

В двух стартовых матчах на предсезонных сборах Шкурин забил в ворота "Сервета" и Сьона ".

Шкурин имеет все шансы стать основным нападающим "Динамо" в новом сезоне. Артем Беседин получил серьезную травму в сборной Украины, а Владислав Супряга может сменить клуб летом.

Белорусский тренер и эксперт 55-летний Олег Дулуб специально для Gazeta.ua поделился впечатлением о новичке "Динамо".

Когда Вы впервые увидели Шкурина?

Осенью прошлого года. Только вернулся в Беларусь после работы в Казахстане и сразу обратил внимание на молодого нападающего. Он забивал много. При том, что играл в посредственный команде, которая боролась за выживание. Тренеры молодежной сборной Беларуси характеризовали его как способного футболиста, но с характером.

Он выделялся на уровне чемпионата Беларуси?

Я бы так не сказал. Для форварда не важно выделяться на уровне чемпионата. Нужно забивать голы. А он это делал исправно.

Потенциал Шкурина меньше, чем в Супряги

Переход в ЦСКА -это лобби бывшего тренера команды белоруса Виктора Гончаренко, или он действительно нуждался в новых вызовах?

Трудно говорить о факторе Гончаренко. Переход был неожиданным. Находясь в ЦСКА он оправдывал свой трансфер. Даже выходя на замену забивал. Это довольно много для молодого игрока на уровне чемпионата России.

Он был готов к переезду в более сильный чемпионат?

У него железный характер. Для его возраста - это редкость. Не каждый в 20 лет примет вызов поехать в сильный клуб, где неизвестно, как будет развиваться карьера. Где сразу нужно показывать уровень. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу отказался от главного таланта "Динамо"

Сезон в России для Ильи плюс?

Конечно. Российский чемпионат сильнее белорусского. Даже пребывая на скамейке запасных Шкурин имел возможность тренироваться с игроками, которые выше классом. Это весомый фактор для прогресса.

Каковы его сильные стороны?

Самая сильная сторона - реализация. Если у него есть момент, то он его реализует. Если посмотреть его мячи за киевское "Динамо", то они разные - первый после фланговой передачи, а второй - после контратаки, где он обыграл защитника и классно пробил.

Что может дать Луческу Шкурину?

Работа Луческу вызывает только положительные эмоции. В "Динамо" он подтвердил свой тренерский класс Здесь все зависит от игрока. В этой ситуации научиться - нельзя, можно только учиться у мастера, как Мирча Луческу. Румынский тренер умеет давать шанс молодым и работать с ними.

Готов Ильи быть основным форвардом "Динамо"?

Трудно сказать. Есть везение футбольное. Ему сейчас везет. Как дальше будет на дистанции - пока говорить сложно.

Не хочет играть за сборную Беларуси, пока у власти Лукашенко

Способен выиграть конкуренцию в "Динамо"?

Нужно знать игрока изнутри, работать с ним, чтобы ответить на этот вопрос. Многие игроки, с большим потенциалом чем в Шкурина, даже не дошли до половины его пути через психологию. Когда впервые увидел его в игре против "Динамо" Минск он играл очень уверенно. По моим впечатлениям, потенциал Супряги выше. Но Влад прошлый сезон провалил из-за своей психологической неготовности. При этом Луческу долго доверял нападающему.

Как в Беларуси воспримем позицию Шкурина не играть за сборную пока у власти Лукашенко?

Это выбор игрока. Он понимал последствия. Возвращаемся к его характеру. Не каждый взрослый сможет такое принять. Его только начали вызывать в национальную сборную. Получил давление со стороны федерации, которая обращается в ФИФА.

Илья Шкурин является воспитанником "Витебска", за который провел два сезона. Также выступал за "Энергетик-БГУ". В этом же сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси с 19-ю мячами. На началу 2020 года перешёл в "Динамо" Брест за $95 тыс, но сразу был придан ЦСКА за $500 тыс. В России провел 13 матчей, в которых забил три гола.