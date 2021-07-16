Назвали зарплату Цыганкова в "Динамо"

Один из лидеров "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков является наиболее высокооплачиваемым игроком киевского клуба
Зарплата вингера сборной Украины в клубе составляет $1,5 млн в год, сообщает "Динамо Киев Inside".
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Средняя зарплата в "Динамо" - $300-600 тыс. в год.
Киевский клуб не может себе позволить приглашать новичков за большие заработки, потому что не имеет такой возможности и не хотят испортить микроклимат в команде.
В последнем матче "Динамо" разгромила любительский клуб из Франции "Эвиан" - 3:0.
17 июля команда Мирчи Луческу сыграет против "Ниццы".
Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало форварда ЦСКА Илью Шкурина и полузащитника "Колоса" Дениса Антюх. Владислав Кулач и Андрей Коробенко находятся на просмотре.
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