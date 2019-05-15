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четверг, 16 мая 2019 16:00

Клуб УПЛ может прекратить существование

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Клуб УПЛ может прекратить существование
ФК "Львов" перестал быть интересен владельцам клуба

Украинский футбольный клуб "Львов", который выступает в УПЛ, может прекратить свое существование. Об этом сообщил ведущий Игорь Цыганык.

"Мне известно, что руководство ФК" Львов "понемногу начинает терять интерес к львовского клуба. Определенные менеджеры пришли и нарисовали перспективы: привозить бразильцев, потом продавать их украинским грандам, зарабатывать деньги, играть в еврокубках. Ни в ФК "Львов", ни в "Вереса", а это одно и то же, сейчас перспектив таких нет. Ни один бразилец, который прошел этот "Шахтер" для бедных, не имеет никаких шансов зацепиться в украинских грандов.

Уже ходят слухи, что собираются закрывать этот проект или передавать его в какие-то другие руки. Сейчас уже идет поиск потенциальных инвесторов, которые могли бы уложиться в этот клуб. Но перспективы у ФК "Львов" нет. Футбольная школа клуба принадлежит совсем другому человеку, который давно этим занимается. Это Роман Евгеньевич Михайлов. Он будет заниматься этими детьми. Там перспектива на украинских футболистов еще есть ", - отметил Цыганик.

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После 28-ми сыгранных туров "Львов" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 23-35.

https://sport.ua
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