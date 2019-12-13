Клопп подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Юрген Клопп подписал контракт с "Ливерпулем" на 4 сезона. Фото: рейтер

Немецкий тренер Юрген Клопп официально продлил контракт с "Ливерпулем",

Новый контракт предусматривает сотрудничество немецкого специалиста по мерсисайдцами до 2024 года.

"Для меня лично, это признание результатов, которых мы достигли вместе и которые нам еще предстоит достичь", - цитирует Клоппа "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клопп уничтожил переводчика на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов

После 16-ти туров АПЛ "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя "Лестер" на 8 очков. В прошлом году команда Клоппа стала победителем Лиги чемпионов.