Клопп назвал причину ошибок голкипера "Ливерпуля"

Алиссон совершил по крайней мере две результативные ошибки. Фото Goal.com

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о выступлении вратаря Алисона Бекера в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити".

В середине второго тайма, когда счёт был 1:1, бразилец допустил грубую ошибку, которая привела к голу "горожан". На этом его неудачи не закончились, и спустя всего 3 мин. "Сити" вновь забил после его ошибки. На 83-й мин. счёт стал разгромным, после того как Алисон не справился с ударом, направленным в него.

"Может, у него замёрзли ноги? Звучит смешно, но такое возможно", — цитирует Клоппа ESPN в Twitter со ссылкой на Sky Sports.

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"Ливерпуль", набрав 40 очков в 23 матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" - 50 - лидирует в первенстве.