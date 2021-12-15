Кличко-младший включили в Зал славы

Международный зал боксерской славы 15 декабря 2020 объявил имена новых членов Зала славы 2021 - звезд бокса, которые внесли существенный вклад в этот вид спорта. По результатам голосования около 200 экспертов новыми членами Зала славы, в частности, стал многолетний гегемон супертяжелой весовой категории Владимир Кличко.

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Вместе с украинцем, новыми членами Зала славы стал чемпион мира в пяти весовых категориях, многолетний лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Флойд Мэйуэзер-младший и чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд. Украинский боксер и два американских удостоились чести быть внесенными в Зал славы сразу же, как стало возможным включение их кандидатур в список для голосования - через три года после завершения карьеры.

"Для меня большая честь быть членом Зала славы, - прокомментировал новость Кличко-младший. - Я так поражен преданностью и страстью по отношению к боксу, который есть в деревне Канастоте, где расположен Зал славы. Наверное, не только для меня приятно оказаться там.

Владимир Кличко стал вторым украинским боксером, включенным в Зал славы

Торжественная церемония включения в Международный зал боксерской славы Владимира Кличко и других звезд, избранных за последние три года, пройдет 9-12 июня 2022 года в Канастоте, штат Нью-Йорк, США. Среди прочих, в этот день Зал славы пополнится легендами бокса Бернардом Хопкинсом, Хуаном Мануэлем Маркесом и Шейном Мосли.

Владимир Кличко стал вторым украинским боксером, включенным в Зал славы. Первым в 2018 году туда выбрали Виталия Кличко – бывшего чемпиона мира по версиям WBO и WBC, "Почетного" и "Вечного" чемпиона мира по версии WBC.

Международный зал боксерской славы – это зал славы и музей бокса, созданные чтобы почтить тех, кто внес существенный вклад в этот вид спорта. Музей бокса был открыт в 1990 году в честь Кармена Базилио и Билли Бакуса – чемпионов мира, родившихся в Канастоте.