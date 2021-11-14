Кейн забил самый красивый гол за карьеру

Кейн забил Албании трижды. Фото: Reuters

Сборная Англии в рамках квалификации Кубка мира-2022 разгромила сборную Албании со счетом 5:0.

Форвард англичан Гарри Кейн в этом матче оформил хет-трик. Один из его голов стал настоящим шедевром.

В конце первого тайма после подачи углового Кейн оторвался от соперника и нанес эффектный удар в падении "боковыми ножницами", воткнув мяч под перекладину.

На видео момент можно просмотреть с 7 минуты 30 секунд.

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Кейн побил рекорд Уэйна Руни по голам за сборную Англии в официальных матчах (39 против 37 в Руни). По общему количеству голов он делит четвертое место (44 мяча), отставая от Руни на 9 голов.