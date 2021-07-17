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Кейн устроил демарш "Тоттенхэму"

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Кейн устроил демарш &quot;Тоттенхэму&quot;
Гарри Кейн дважды забивал Украине. Фото: Reuters

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может прибегнуть к радикальным действиям для изменения клубной прописки.

Капитан сборной Англии больше не хочет оставаться в "Тоттенхэма". Кейн нуждается в команде, которая поможет ему выигрывать трофеи. Такой может стать "Манчестер Сити", но "шпоры" не спешат продавать своего лидера. Сообщает The Telegraph

По информации, 27-летний форвард может бойкотировать тренировки своей нынешней команды, чтобы заставить клуб отпустить его в Манчестер. Такое мнение высказали несколько партнеров игрока по сборной Англии, которые находились с ним более месяца во время чемпионата Европы и подготовки к турниру.

Ранее сообщалось, что "горожане" уже работают над трансфером Кейна, на игрока также претендовал "Реал". Однако президент "Тоттенхэма" Даниэл Леви не хочет даже начинать переговоры.

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Портал transfermarkt.de оценивает англичанина € 120 млн. Его контракт со "шпорами" рассчитан до 30 июня 2024 года. На чемпионате Европы Кейн дважды забил в ворота сборной Украины.

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