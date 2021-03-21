Каштру не собирается в отставку после поражения от "Львова"

"Шахтер" проваливает вторую часть сезона. Фото: Mais Futebol

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру - прокомментировал поражение от "Львова" (2:3).

"Оборона команды сегодня совершила очень много ошибок. Так сложно выиграть, даже несмотря на то, что мы полностью доминировали. Постарались кое-что изменить, но быстро пропускали после замены. Команда психологически расстроена из-за того, что произошло. Поздравляю "Львов" с победой.

7 очков отставания? Это очень много. Математически нам еще можно догнать. Нужно решить главную проблему в обороне. Это не тот или иной игрок, а общая динамика. Ошибка в первую очередь моя, потому что я отвечаю за всю команду. Очень сложно добиться титула, но не невозможно.

Будем продолжать работать, продолжать бороться. Сдаваться - это не в моем ДНК и не в ДНК клуба.

Никто не будет спокойно атаковать, если не будет спокойствия в обороне. Сегодня мы увидели хорошее доказательство этому. Было много возможностей забить, но проявлялись наши ошибки в обороне, - сказал Каштру в эфире канала "Футбол 1".

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Сегодня донецкий "Шахтер" проиграл "Львову" в матче 19 тура чемпионата Украины, и увеличил отставание от "Динамо" до 7 баллов. Киевляне дома легко победили "Рух" – 3:0.