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вторник, 21 мая 2019 15:24

Карлос Де Пена ментально подходит для украинского футбола

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Карлос Де Пена ментально подходит для украинского футбола
Карлос Де Пена. Фото: официальный сайт "Динамо".

Карлос Де Пена присоединился к "Динамо" посреди сезона. Фран Соль получил травму в своем четвертом матче за новый клуб, поэтому нужно было искать варианты усиления команды. Выбор пал на свободного агента, несколько месяцев находился без клуба, уругвайца Карлоса Де Пену.

Болельщики киевлян скептически отнеслись к подписанию свободного агента, который не смог закрепиться ни в чемпионате Англии, ни в чемпионе Испании. Но буквально с первых матчей Где Пена начал доказывать своей игрой, что он ничем не хуже имеющихся игроков "Динамо".

Gazeta.ua попыталась разобраться в ситуации определив сильные стороны новичка "Динамо" и его дальнейшие перспективы.

Всеволод Кевлич. Футбольный эксперт.

Де Пена сейчас выглядит в "Динамо" достаточно хорошо. При этом, он не проходит подготовку с командой. Я думаю, что здесь главная причина в том, что нет никакого напряжения. "Динамо" сейчас фактически доиграет сезон. Такие условия довольно комфортными для раскатки и возможности себя проявить. На фоне других игроков "Динамо" он выделятся.

Если говорить о сильных стренг уругвайца то в первую очередь стоит отметить его решительность, быстрое принятие решения. Я думаю, что в следующем сезоне Де Пена сможет и дальше приносить пользу "Динамо".


Артем Франков. Главный редактор журнала "Футбол"

Возможно, преимущество Карлоса Де Пена в том, что собрания с командой зимой он не проходом, поэтому сейчас выделяется в составе "Динамо". "На свежих ногах" показывает все свои таланты. Невооруженным глазом видно, что Де Пена имеет серьезную школу за плечами, хорошо работает с мячом. Есть понимание игры и голевую чувств.

Де Пена имеет серьезную школу


О будущем уругвайца пока говорить нужно сдержанно. Сидклей на позиции левого полузащитника смотрелся не хуже. Многое будет зависеть от переговоров. Если игрок не захочет заоблачные финансовые требования - должен покинуть в Киеве.

Валерий Федорчук. Футбольный тренер.

Я вижу в Де Пена в первую очередь психологическую подготовку. Этот футболист по футбольному агрессивный, пытается активно играть в отборе, рискует. Я думаю, что ментально он подходит для украинского футбола. Умением много бороться и выполнять большой уровень работоспособности. На примере, Де Пена стоит подходить к поиску новичков.

Важно, здесь делать преждевременные выводы. В первые месяцы работы могут быть эмоции, а затем уровень игры упасть, когда все притерся и подписан долгосрочный контракт. Часто так бывает, что игрок себя показывает очень хорошо в начале, а потом исчезает. Будем надеяться, что у Карлоса все получится.

Роберто Моралес. Футбольный комментатор.

Карлос Де Пена несомненно удивил, предпосылок видеть в нем хотя бы средненько футболиста не было. Успешные времена этого парня случились давно и в чемпионате Уругвая, поэтому тонус должен быть плохой. Тем более всегда есть нюансы приспособления латиноамериканцев к нашему чемпионату, особенно латиноамериканцев с Динамо. Оказалось же, что де Пена готов играть прямо сейчас. У него неплохая техника и хороший удар, а главное, что он бьет всегда, когда имеет возможность. Также он довольно уверенно движется на острие, не суетится и даже если ошибается, делает это тоже уверенно. Пожалуй, именно ментальная раскованность позволила ему неплохо сыграть в Динамо. Но и переоценивать этого парня не стоит.

В этом сезоне Карлос Де Пена провел за "Динамо" 5 матчей, в которых забил 1 мяч

Автор: Сергей Тищенко
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