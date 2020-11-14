Капитаном сборной России назначили грузина

Джикия выступает за "Спартак". Фото "Чемпионат"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто станет капитаном национальной команды в предстоящем матче Лиги наций с Турцией.

"Джикия ответственно выполнял роль капитана, ему это знакомо по "Спартаку". Он прекрасно справился с ответственностью, хорошо руководил командой. Завтра тоже будет капитаном", — сказал Черчесов.

В ближайшее время России предстоит сыграть в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

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Джикия вызывается в национальную команду с 2017 года. Георгий провёл за сборную России 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.