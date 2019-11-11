Капитан "Шахтера" прокомментировал инцидент со средним пальцем

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2007
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 378
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 225
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1044
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2772
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 864
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2088
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2214
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
17
14
3
15
13
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Видео
Все видео
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ
Всю жизнь Дель Пьеро играл в одной команде
Всю жизнь Дель Пьеро играл в одной команде
"Шахтер"оторвался от "Динамо" на 13 баллов
"Шахтер"оторвался от "Динамо" на 13 баллов
Английский вратарь повторил подвиг Шовковского
Английский вратарь повторил подвиг Шовковского
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1197
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 882
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3744
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2070
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 738
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
понедельник, 11 ноября 2019 09:12

Капитан "Шахтера" прокомментировал инцидент со средним пальцем

  Комментировать
Капитан &quot;Шахтера&quot; прокомментировал инцидент со средним пальцем
Тайсон прокомментировал средний палец. Фото:ua-football.com

Капитан "Шахтера" Тайсон рассказал о скандале со средним пальцем, который он показал фан-сектору болельщиков "Динамо" в ответ на звучавшие оттуда расистские выражения.

Перед Тайсоном, жертвой расистских оскорблений стал Дентиньо. Из-за проявлений расизма судья увел команды с поля, что произошло впервые за всю историю украинского футбола, написали в Сегодня.

Также оба игрока - Тайсон и Дентиньо - не сдержали слез из-за ситуации.

"Я никогда не стану молчать перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, обреченности и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас рано научили быть сильными и сражаться! Боритесь за свои права и за равенство! Моя роль – сражаться, бить себя в грудь, поднимать голову и продолжать сражаться всегда! В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения! Спасибо всем за поддержку! Мы продолжаем бой! Нет расизму!", – написал Тайсон на своей странице в Instagram.

В свою очередь "Динамо" не признает вину своих фанатов. Говорят, что нужно разобраться, призывают следственные органы подключиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" выиграл у "Динамо"

Донецкий "Шахтер" победил в Харькове киевское "Динамо" в центральном матче 14 тура со счетом - 1: 0.

Единственный мяч после углового забил защитник Сергей Кривцов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Капитан "Шахтера" прокомментировал инцидент со средним пальцем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

На картину с цветами в магната не хватило денег

Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия Просмотров: 18459
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 15768
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 9648
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
5
 Просмотров: 8082
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими 7 Просмотров: 7920
Спорт
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
 Просмотров: 54
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ
 Просмотров: 81
"Ребята работали на пределе возможностей" – Михайличенко, Каштру отказался отвечать на вопросы Хэллоуин
"Ребята работали на пределе возможностей" – Михайличенко, Каштру отказался отвечать на вопросы Хэллоуин Просмотров: 711
Всю жизнь Дель Пьеро играл в одной команде
Всю жизнь Дель Пьеро играл в одной команде
 Просмотров: 657
"Шахтер"оторвался от "Динамо" на 13 баллов
"Шахтер"оторвался от "Динамо" на 13 баллов
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
8
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
7
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
Голосов: 830
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua