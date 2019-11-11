Капитан "Шахтера" прокомментировал инцидент со средним пальцем

Тайсон прокомментировал средний палец. Фото:ua-football.com

Капитан "Шахтера" Тайсон рассказал о скандале со средним пальцем, который он показал фан-сектору болельщиков "Динамо" в ответ на звучавшие оттуда расистские выражения.

Перед Тайсоном, жертвой расистских оскорблений стал Дентиньо. Из-за проявлений расизма судья увел команды с поля, что произошло впервые за всю историю украинского футбола, написали в Сегодня.

Также оба игрока - Тайсон и Дентиньо - не сдержали слез из-за ситуации.

"Я никогда не стану молчать перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, обреченности и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас рано научили быть сильными и сражаться! Боритесь за свои права и за равенство! Моя роль – сражаться, бить себя в грудь, поднимать голову и продолжать сражаться всегда! В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения! Спасибо всем за поддержку! Мы продолжаем бой! Нет расизму!", – написал Тайсон на своей странице в Instagram.

В свою очередь "Динамо" не признает вину своих фанатов. Говорят, что нужно разобраться, призывают следственные органы подключиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" выиграл у "Динамо"

Донецкий "Шахтер" победил в Харькове киевское "Динамо" в центральном матче 14 тура со счетом - 1: 0. Единственный мяч после углового забил защитник Сергей Кривцов.