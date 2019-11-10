"Шахтер"оторвался от "Динамо" на 13 баллов

"шахтер" имел полное преимущество в скандальном матче

Донецкий "Шахтер" победил в Харькове киевское "Динамо" в центральном матче 14 тура со счетом - 1: 0.

Единственный мяч после углового забил защитник Сергей Кривцов.

Киевляне выглядели вялыми и уставшими и не смогли нанести хотя бы на один удар в створ ворот.

В этой игре "Шахтер" потерял двух ведущих исполнителей. Мораес попал в больницу после столкновения с Денисом Поповым, а Тайсон получил красную карточку за то, что поддался на расистские выкрики фанатов киевлян и показал трибунам средний палец.

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