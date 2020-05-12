Капелло вступился за Мальдини и Бобана, которых увоилили из "Милана"

Фабио Капелло дважды тренировал "Милан". Фото: Reuters

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло вступился за Паулу Мальдини и Звонимира Бобана, который уволили из "Милана".

После завершения карьеры, легенды "Милана" остались работать на административных должностях в клубе. Председатель Elliott Management, которые предстоит итальянский клуб, Гордон Сингер считает, что "Милан" провалил текущий сезон. Поэтому уволил Мальдини и Бобана.

"Меня тошнит от того, как клуб обращается с Бобаном и Мальдини. Как директора они показали себя такими же честными, какими были во время пребывания игроками.

Я поступил бы так же, как Бобан( подал иск на клуб в суд). Достоинство превыше всего", - сказал Капелло в интервью.football-italia.

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Звонимир Бобан и Пауло Мальдини играли в "Милане" под руководством Фабио Капелло в сезонах 1991-1996. В текущем сезоне "Милан" занимает 7 строчку в таблице Серии А.