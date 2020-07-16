Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"

Виктор Цыганков отличился дублем. Фото ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" сегодня уверенно переиграло в "серебряном" матче луганскую "Зарю" со счетом - 3:1.

Первый мяч забили гости. Уже на 2 минуте отличился Громов после провала защиты хозяев - 0:1. Однако динамовцы быстро пришли в себя. Цыганков на тринадцатой минуте сравнял счет, а в следующей атаке Сидорчук вывел киевлян вперед ударом под перекладину - 2:1.

Под конец тайма Цыганков сделал дубль, завершив ударом головой рикошет от Тымчика - 3:1.

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Во втором тайме голов команды не забили. Динамовцы набрали 59 зачетных баллов и на два пункта опережают "Зарю". В "Десны" осталось 55 очков.