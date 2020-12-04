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суббота, 05 декабря 2020 06:11

Как выглядят самые красивые женщины-арбитры мира
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Матч 5 тура Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо" впервые в истории турнира обслуживала арбитр из Франции Стефани Фраппар.

Украинский арбитр Екатерина Монзуль работает на важных матчах в украинском футболе. Впервые получила назначение на матч Лиги Европы "Гент" - "Слован".

Газета юа рассказывает о самых привлекательных женщин-рефери современного футбола.

Хрисула Куробилия. Эта привлекательная женщина с солнечной Греции считается одной из самых опытных футбольных рефери. В ее судьбе и карьере были взлеты и падения. Ее отстраняли от судейства за грубые ошибки, в 2012 году разгневанные болельщики одного из клубов забросали Хрисула на поле попавшиеся под руку предметами, после чего женщина даже получила травму. Но все это в прошлом. Сейчас она - признанный международный арбитр. В прошлом году она уже судила матчи Лиги Европы.

Автор: CO Assessoria
 

Надин Камара Баштуш. По профессии стоматолог. Работая зубным врачом, она старательно посещала футбольные матчи и стала настолько хорошо разбираться в футболе, что ей предложили заняться судейством. К чемпионата Бразилии она шла 7 лет. Сначала ей доверяли судить детские матче, затем она работала на матчах юношеских команд. Но и к взрослым мужчинам она тоже досталась. Некоторые болельщики признаются, что ходят на футбол именно ради нее.

Автор: Инстаграм Надин Камара Баштуш
 

Клаудиа Романе Клаудиа. Стала первой женщиной арбитром, которая судит матчи итальянской серии А. Попасть в лигу итальянского футбола было сложно, но Романе это удалось блестяще. В прошлом имела карьеру модели. Отчаянно болеет за "Милан". И поэтому никогда не судит матчи с участием этой команды.

Автор: Инстаграм Сlaudia_romani claudia_romani
 

Бибиана Штайнхаус. За плечами этой красивой немки - работа в полицейском участке. На ее счету - не только матчи в Бундеслиге. Она работала в качестве рефери на Олимпийских играх в Лондоне.

Автор: REUTERS
 

Фернанда Коломбо Улиана. Еще одна красавица со свистком из Бразилии. Если раньше она была отдана только футбола, то сейчас ведет еще и популярную страницу в Интернете. Как и большинство женщин судей на футбольном поле, прошла все уровни соревнований, прежде чем судить поединки сильнейших команд.

Автор: Іnstagram.com/fernandacolomboreal
 

Орели Болье. Работает на матах чемпионата Швейцарии. Снялась полностью обнаженной для мужского глянца. За это фанаты выкрикивают оскорбительные слова. Но она все равно выходит на поле.

Автор: Instagram Орели Болье
 

Ралука Мирела. В этой румынской девушки из Бухареста в футбольном плане еще все впереди. Пока она судит матчи четвертой лиги национального первенства, это любительский уровень.

Автор: Инстаграм Ралука Мирела
 

Каролина Бояр. Ей чуть больше двадцати. И работает она на матчах польского первенства. Девушку уже окрестили горячей и сексуальной на футбольном поле, но во время матча она кажется строгой и недоступной. Интересы Каролины судейством - дело семейное. Футбольным арбитром был ее дедушка. А сама она еще учится в университете на юридическом факультете.

Автор: Іnstagram.com/bojarmeow
 
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Екатерина Монзуль. Украинская футбольная арбитриня. Первая женщина-арбитр в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров и арбитринь ФИФА и первая арбитриня, которая обслуживала матчи премьер-лиги Украины. Судила финал женской Лиги чемпионов 2013/14 "Тюресо" - "Вольфсбург" и финал женского чемпионата мира 2015 США - Япония. Дебютировала в Лиге Европы матчем "Гент" - "Слован".

Автор: УАФ
 

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Первой женщиной-арбитром в украинском футболе была Наталья Рачинская. В 2000 году Рачинский начала обслуживать поединки любительского уровня, а в 2003 году дебютировала на профессиональном уровне, выполняя роль ассистентки арбитра во время поединков второй лиги. С 2007 года обслуживала игры первой лиги. Впервые на матчи Премьер-лиги работала 20 марта 2011 между запорожским "Металлургом" и симферопольской "Таврией".

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