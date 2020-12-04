Как выглядят самые красивые женщины-арбитры мира

Матч 5 тура Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо" впервые в истории турнира обслуживала арбитр из Франции Стефани Фраппар.
Украинский арбитр Екатерина Монзуль работает на важных матчах в украинском футболе. Впервые получила назначение на матч Лиги Европы "Гент" - "Слован".
Газета юа рассказывает о самых привлекательных женщин-рефери современного футбола.
Хрисула Куробилия. Эта привлекательная женщина с солнечной Греции считается одной из самых опытных футбольных рефери. В ее судьбе и карьере были взлеты и падения. Ее отстраняли от судейства за грубые ошибки, в 2012 году разгневанные болельщики одного из клубов забросали Хрисула на поле попавшиеся под руку предметами, после чего женщина даже получила травму. Но все это в прошлом. Сейчас она - признанный международный арбитр. В прошлом году она уже судила матчи Лиги Европы.
Надин Камара Баштуш. По профессии стоматолог. Работая зубным врачом, она старательно посещала футбольные матчи и стала настолько хорошо разбираться в футболе, что ей предложили заняться судейством. К чемпионата Бразилии она шла 7 лет. Сначала ей доверяли судить детские матче, затем она работала на матчах юношеских команд. Но и к взрослым мужчинам она тоже досталась. Некоторые болельщики признаются, что ходят на футбол именно ради нее.
Клаудиа Романе Клаудиа. Стала первой женщиной арбитром, которая судит матчи итальянской серии А. Попасть в лигу итальянского футбола было сложно, но Романе это удалось блестяще. В прошлом имела карьеру модели. Отчаянно болеет за "Милан". И поэтому никогда не судит матчи с участием этой команды.
Бибиана Штайнхаус. За плечами этой красивой немки - работа в полицейском участке. На ее счету - не только матчи в Бундеслиге. Она работала в качестве рефери на Олимпийских играх в Лондоне.
Фернанда Коломбо Улиана. Еще одна красавица со свистком из Бразилии. Если раньше она была отдана только футбола, то сейчас ведет еще и популярную страницу в Интернете. Как и большинство женщин судей на футбольном поле, прошла все уровни соревнований, прежде чем судить поединки сильнейших команд.
Орели Болье. Работает на матах чемпионата Швейцарии. Снялась полностью обнаженной для мужского глянца. За это фанаты выкрикивают оскорбительные слова. Но она все равно выходит на поле.
Ралука Мирела. В этой румынской девушки из Бухареста в футбольном плане еще все впереди. Пока она судит матчи четвертой лиги национального первенства, это любительский уровень.
Каролина Бояр. Ей чуть больше двадцати. И работает она на матчах польского первенства. Девушку уже окрестили горячей и сексуальной на футбольном поле, но во время матча она кажется строгой и недоступной. Интересы Каролины судейством - дело семейное. Футбольным арбитром был ее дедушка. А сама она еще учится в университете на юридическом факультете.
щз
Екатерина Монзуль. Украинская футбольная арбитриня. Первая женщина-арбитр в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров и арбитринь ФИФА и первая арбитриня, которая обслуживала матчи премьер-лиги Украины. Судила финал женской Лиги чемпионов 2013/14 "Тюресо" - "Вольфсбург" и финал женского чемпионата мира 2015 США - Япония. Дебютировала в Лиге Европы матчем "Гент" - "Слован".
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Первой женщиной-арбитром в украинском футболе была Наталья Рачинская. В 2000 году Рачинский начала обслуживать поединки любительского уровня, а в 2003 году дебютировала на профессиональном уровне, выполняя роль ассистентки арбитра во время поединков второй лиги. С 2007 года обслуживала игры первой лиги. Впервые на матчи Премьер-лиги работала 20 марта 2011 между запорожским "Металлургом" и симферопольской "Таврией".
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