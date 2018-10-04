Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео

Гол Кулача не помог "Ворскле" зацепиться за очки со "Спортингом". Фото: 0532.ua

Во 2 туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" в родных стенах уступила "Спортинга" - 1:2.

Соперники были проблемы с составом: матч в Полтаве пропустил лучший бомбардир "Спортинга" двух предыдущих сезонов Бас Дост, также не сыграют экс-защитник "Барселоны" Жереми Матье и игрок сборной Аргентины Родриго Баталья, как и юный голкипер Луис Максимиано.

Полтавчанам не помог травмирован Александр Кобахидзе, который повредил плечо и выбыл до конца года. Место грузинского легионера на правом фланге полузащиты занял Александр Скляр, который является номинальным центральным хавбеком.

Впереди наставник полтавчан Василий Сачко решил сыграть с двумя форвардами - Юрием Коломйцем и Владиславом Кулача. Последний забил быстрый мяч и подарил хозяевам надежду на положительный результат.

После забитого гола подопечные Василия Сачко сконцентрировались на защите своих ворот, пытаясь помешать португальцам себя огорчить. До перерыва у футболистов "Спортинга" почти ничего не выходили. Во втором тайме лиссабонцы усилили давление на ворота украинский и моменты стали возникать один за другим.

Хорошо действовал голкипер Богдан Шуст, который спас свою команду после ударов капитана гостей Нани и Монтеро.

Все решилось на последних минутах: сначала Монтеро воспользовался неудачными действиями бразильца Артура и Володира Чеснакова и сравнял счет, а Кабрал, который вышел на замену, сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Второй гол португальцы забили после того, как полтавчане большими силами пошли вперед и пропустили быструю контратаку соперника.

"Ворскла" - "Спортинг" 1:2

Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90 + 3

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Артур, Чеснаков, Шарпар, Скляр, Кравченко (Габелок, 84), Ребенок, Коломоец, Кулач (Сергийчук, 62)

"Спортинг": Сален, Коатес, Бруну Гаспар, Джефферсон, Анде Пинту, Нани, Бруну Фернандеш, Мане (Монтеро, 58), Петрович (Кабрал, 70), Акунья, Диаби (Рафинья, 70)

Предупреждение: Артур, 8 - Акунья, 73

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"Спортинг" семь раз мерялся силами с украинскими командами и не потерпел ни одного поражения - лиссабонцы получили шесть побед и один раз сыграли вничью.