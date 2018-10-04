Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4311
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 999
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Просмотров: 936
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1458
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1008
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1197
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 594
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2115
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12420
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4878
Фото
Все фото
6
5
3
5
4
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с &quot;Десной&quot;
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с "Десной"
Ярмоленко помог &quot;Вест Хэму&quot; отобрать очки у &quot;Челси&quot;
Ярмоленко помог "Вест Хэму" отобрать очки у "Челси"
Видео
Все видео
Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео
Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
Лига чемпионов: "Ливерпуль" проиграл, Неймар оформил хет-трик - видеообзор дня
Лига чемпионов: "Ливерпуль" проиграл, Неймар оформил хет-трик - видеообзор дня
Феерическая Италия: игрок "Ромы" забил гол пяткой второй раз за месяц
Феерическая Италия: игрок "Ромы" забил гол пяткой второй раз за месяц
Лига чемпионов: сенсационное поражение "Реала" и неудача "Баварии" - обзор дня
Лига чемпионов: сенсационное поражение "Реала" и неудача "Баварии" - обзор дня
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 333
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5184
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9585
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 189
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
четверг, 04 октября 2018 22:32

Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео

1 Комментировать
Как &quot;Ворскла&quot; потеряла очки со &quot;Спортингом&quot; - видео
Гол Кулача не помог "Ворскле" зацепиться за очки со "Спортингом". Фото: 0532.ua

Во 2 туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" в родных стенах уступила "Спортинга" - 1:2.

Соперники были проблемы с составом: матч в Полтаве пропустил лучший бомбардир "Спортинга" двух предыдущих сезонов Бас Дост, также не сыграют экс-защитник "Барселоны" Жереми Матье и игрок сборной Аргентины Родриго Баталья, как и юный голкипер Луис Максимиано.

Полтавчанам не помог травмирован Александр Кобахидзе, который повредил плечо и выбыл до конца года. Место грузинского легионера на правом фланге полузащиты занял Александр Скляр, который является номинальным центральным хавбеком.

Впереди наставник полтавчан Василий Сачко решил сыграть с двумя форвардами - Юрием Коломйцем и Владиславом Кулача. Последний забил быстрый мяч и подарил хозяевам надежду на положительный результат.

После забитого гола подопечные Василия Сачко сконцентрировались на защите своих ворот, пытаясь помешать португальцам себя огорчить. До перерыва у футболистов "Спортинга" почти ничего не выходили. Во втором тайме лиссабонцы усилили давление на ворота украинский и моменты стали возникать один за другим.

Хорошо действовал голкипер Богдан Шуст, который спас свою команду после ударов капитана гостей Нани и Монтеро.

Все решилось на последних минутах: сначала Монтеро воспользовался неудачными действиями бразильца Артура и Володира Чеснакова и сравнял счет, а Кабрал, который вышел на замену, сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Второй гол португальцы забили после того, как полтавчане большими силами пошли вперед и пропустили быструю контратаку соперника.

"Ворскла" - "Спортинг" 1:2

Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90 + 3

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Артур, Чеснаков, Шарпар, Скляр, Кравченко (Габелок, 84), Ребенок, Коломоец, Кулач (Сергийчук, 62)

"Спортинг": Сален, Коатес, Бруну Гаспар, Джефферсон, Анде Пинту, Нани, Бруну Фернандеш, Мане (Монтеро, 58), Петрович (Кабрал, 70), Акунья, Диаби (Рафинья, 70)

Предупреждение: Артур, 8 - Акунья, 73

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ворскла" - "Спортинг" 1:2. Полтавчане уступили на последних минутах

"Спортинг" семь раз мерялся силами с украинскими командами и не потерпел ни одного поражения - лиссабонцы получили шесть побед и один раз сыграли вничью.

Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 101355
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 76349
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 51241
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 47386
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 31099
Спорт
Сачко назвал главную ошибку в матче со "Спортингом"
Сачко назвал главную ошибку в матче со "Спортингом" Просмотров: 117
Яблонец - Динамо LIVE. 2:2 (второй тайм)
Яблонец - Динамо LIVE. 2:2 (второй тайм)
 Просмотров: 801
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
 Просмотров: 639
"Ворскла" - "Спортинг" 1:2. Полтавчане уступили на последних минутах
"Ворскла" - "Спортинг" 1:2. Полтавчане уступили на последних минутах
 Просмотров: 720
Братья Суркисы продают "Динамо" Шуфричу за 30 миллионов - политолог
Братья Суркисы продают "Динамо" Шуфричу за 30 миллионов - политолог Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
148
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
15
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
13
Винник назвал Майдан искусственным
9
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 151
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua