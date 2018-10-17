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среда, 17 октября 2018 00:19

Как Украина победила Чехию - видео

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Как Украина победила Чехию - видео
Гол Малиновского принес Украине победу над чехами. Фото: nv.ua

В Харькове на стадионе "Металлист" сборная Украины минимально одолела Чехию (1:0).

До 20 мин. соперники обменялись моментами: сначала Коноплянка дважды ассистировал Яремчуку, но в обоих случаях нападающий не сумел головой переправить мяч в сетку с выгодных позиций.

Гости ответили двумя своими моментами: с первой попытки Павелко пробил точно в дальний угол метров с 22 - Пятов в отчаянном прыжке спас украинскую команду, с другой Янкто с левого фланга выскочил один на один с голкипером - Пятов второй раз подряд сумел сохранить ворота на "замке".

Незадолго до перерыва Малиновский "бильярдным" ударом точно в угол вывел Украину вперед - голевой пас в активе Яремчука.

После перерыва хозяева сконцентрувалисчя на защите своих ворот, позволив лишь раз побеспокоить голкипера - удар Павелки из-за пределов штрафной точно под перекладину Пятов перевел на угловой.

Подопечные Андрея Шевченко имели отличный шанс увеличить преимущество: Ярмоленко вывел Цыганкова лицом к лицу с голкипером - вице-капитан "Динамо" не реализовал момент, пробив в ногу вратаря.

Украина - Чехия 1:0

Гол: Малиновский, 43

Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 70), Малиновский (Зинченко, 86), Ярмоленко, Яремчук

Чехия: Павленка, Челустка, Новак, Гебре Селассие, Брабец, Барак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шура, 81), Выдра (Змргал, 67), Шик (Крменчик, 73)

Предупреждение: Ракицкий, 39 - Челустка, 19 Павелка, 90

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Украина одержала три победы подряд и забронировала за собой первое место в группе. Это позволит побороться за путевку на Евро-2020 в стыковых матчах, где сыграют четыре команды, победившие в каждой группе дивизиона В.

Gazeta.ua
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