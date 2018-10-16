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вторник, 16 октября 2018 20:11

Как Украина в последний раз соперничала с Чехией - видео

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Как Украина в последний раз соперничала с Чехией - видео
Украинцы сумели вырвать волевую победу над чехами. Фото: isport.blesk.cz

В стартовом туре Лиги наций сборная Украины на выезде успешно противостояла Чехии.

Подопечные Андрея Шевченко пропустили уже в дебюте, однако сумели вырвать волевую победу (2:1). В компенсированное к первому тайму время отличился полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка. А на 3 добавленной к основному времени минуте игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил окончательный счет.

Чехи сыграли в три центральных защитника. Хозяева максимально насытили центр поля, имея на флангах только по одному игроку. Активность Ярмоленко, Коноплянки при поддержке фланговых защитников и постоянное смещение на правый фланг Марлоса позволили нашей сборной иметь преимущество на краях поля.

В течение матча украинцы создали моменты у ворот соперника, точными оказались два "выстрела".

Футбол. Лига наций. дивизион В

Первый тур

Чехия - Украина 1:2

Голы: Шик, 4 - Коноплянка, 45+1, Зинченко, 90+3

6 сентября. Угерске-Градиште. Стадион "Мирослав Валента". 8000 зрителей, рассчитанный на 8121. + 20 ° C.

Судья: Энтони Тейлор, Англия

Чехия: Вацлик - Кадержабек, Гебреселассие-к, Каллас, Брабец, Боржил - Крменчик (Змргал, 46), Хушбауер, Сикора (Хоржава, 90 + 2), Соучек - Шик (Тецл, 83). Тренер: Карел Яролим

Украина: Пятов-к - Караваев, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко - Малиновский, Марлос, Ярмоленко (Зинченко, 66), Коноплянка (Цыганков, 77) - Яремчук (Селезнев, 85). Тренер: Андрей Шевченко

Предупреждения: Хушбауер, 21 Соучек, 54

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После поражения от сборной Украины (1:2) и разгрома в товарищеском матче с россиянами (1:5) Карел Яролим покинул должность главного тренера сборной Чехии - его место занял 56-летний специалист Ярослав Шилгавы.

После победы во втором туре над словаками (1:0) сборная Украины стала фаворитом группы в дивизионе В. Если команда Андрея Шевченко финиширует первой, то в следующем сезоне будут играть в дивизионе А среди сильнейших европейских команд, которые борются за победы в турнире.

А вот путевку в финальную часть Евро-2020 потенциальная победа в группе не гарантирует. Для этого надо победить в стыковых матчах. Там сыграют четыре команды, победившие в каждой группе дивизиона В.

В 3 туре Лиги наций Украина в Харькове сыграет с чехами. Поединок пройдет сегодня в 21:45. Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию матча.

Gazeta.ua
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